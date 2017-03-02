Воспитателя уволили из детского сада после жалобы в трудовую инспекцию в Красноярске

В Красноярске воспитателя детского сада № 295 Лику Максимову уволили с работы после жалобы на начальство в трудовую инспекцию за то, что ей отказались выплачивать положенную надбавку, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ТВК 2 марта.

Воспитатель красноярского детского сада № 295 Лика Максимова потребовала у заведующей, чтобы та выплатила ей положенную надбавку к окладу как молодому специалисту. По словам Максимовой, заведующая попросила дополнительные документы, но доплачивать отказалась.

Воспитатель обратилась в трудовую инспекцию и в управление образования. После этого заведующая расторгнула с ней договор.

«В итоге меня по сфабрикованным документам уволили, я ни справок, ничего не видела, плюс поставили отметку в трудовой — „дисциплинарное взыскание“. Просто испортили мне трудовую книжку», — цитирует ТВК Лику Максимову.

В управлении образования Красноярска пояснили, что жалобу Максимовой рассмотрели и положенные надбавки как молодому специалисту ей выплатили. Заведующую привлекли к дисциплинарной ответственности.

«Зачастую работодатели не соблюдают норм трудового права, закрепляющих права работников, как, например, в изложенной ситуации, — пояснила корреспонденту Сиб.фм юрист Фатима Бахтигузина.

— Количество трудовых споров, рассматриваемых в судах, невелико, наверное, из-за русского менталитета, согласно которому „ябедничество“ не красит.

Также имеет место юридическая безграмотность работников, а кроме того ряд психологических факторов, таких как страх испортить отношения с руководством, боязнь внесения работодателем в трудовую книжку записи об увольнении, которая может в дальнейшем повлиять на возможность трудоустройства».

Бахтигузина отметила, что в подобных случаях не нужно бояться отстаивать свои права, так как закон имеет безусловный приоритет над желаниями работодателя ущемить права сотрудника. Трудовая инспекция как защитник угнетённых работников играет большую роль в разрешении конфликтов. По словам юриста, обычно она действует оперативно и результативно. Любое несоблюдение работодателем закона влечёт штраф от 30 до 250 тысяч рублей.

«Просто так, по причине того, что ваша работа не устраивает работодателя, привлечь к дисциплинарной ответственности и уволить человека не могут, — прокомментировала юрист Юлия Задорожная. — Если работник уволен по такому основанию, то это можно оспорить в суде и потребовать восстановления на работе».

Напомним, что в январе 2017 года благотворительный фонд «Солнечный город» в Новосибирске уволил няню-волонтёра за привязанного к кровати годовалого ребёнка. Следователи возбудили уголовное дело по этому случаю.