 

Воспитателя уволили из детского сада после жалобы в трудовую инспекцию в Красноярске

 2 марта, 13:02
подходящие темы
Воспитателя уволили из детского сада после жалобы в трудовую инспекцию в Красноярске
Фото с сайта detskiisadik.ru

В Красноярске воспитателя детского сада № 295 Лику Максимову уволили с работы после жалобы на начальство в трудовую инспекцию за то, что ей отказались выплачивать положенную надбавку, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ТВК 2 марта.

Воспитатель красноярского детского сада № 295 Лика Максимова потребовала у заведующей, чтобы та выплатила ей положенную надбавку к окладу как молодому специалисту. По словам Максимовой, заведующая попросила дополнительные документы, но доплачивать отказалась.

Воспитатель обратилась в трудовую инспекцию и в управление образования. После этого заведующая расторгнула с ней договор.

«В итоге меня по сфабрикованным документам уволили, я ни справок, ничего не видела, плюс поставили отметку в трудовой — „дисциплинарное взыскание“. Просто испортили мне трудовую книжку», — цитирует ТВК Лику Максимову.

В управлении образования Красноярска пояснили, что жалобу Максимовой рассмотрели и положенные надбавки как молодому специалисту ей выплатили. Заведующую привлекли к дисциплинарной ответственности.

«Зачастую работодатели не соблюдают норм трудового права, закрепляющих права работников, как, например, в изложенной ситуации, — пояснила корреспонденту Сиб.фм юрист Фатима Бахтигузина.

— Количество трудовых споров, рассматриваемых в судах, невелико, наверное, из-за русского менталитета, согласно которому „ябедничество“ не красит.

Также имеет место юридическая безграмотность работников, а кроме того ряд психологических факторов, таких как страх испортить отношения с руководством, боязнь внесения работодателем в трудовую книжку записи об увольнении, которая может в дальнейшем повлиять на возможность трудоустройства».

Бахтигузина отметила, что в подобных случаях не нужно бояться отстаивать свои права, так как закон имеет безусловный приоритет над желаниями работодателя ущемить права сотрудника. Трудовая инспекция как защитник угнетённых работников играет большую роль в разрешении конфликтов. По словам юриста, обычно она действует оперативно и результативно. Любое несоблюдение работодателем закона влечёт штраф от 30 до 250 тысяч рублей.

«Просто так, по причине того, что ваша работа не устраивает работодателя, привлечь к дисциплинарной ответственности и уволить человека не могут, — прокомментировала юрист Юлия Задорожная. — Если работник уволен по такому основанию, то это можно оспорить в суде и потребовать восстановления на работе».

Напомним, что в январе 2017 года благотворительный фонд «Солнечный город» в Новосибирске уволил няню-волонтёра за привязанного к кровати годовалого ребёнка. Следователи возбудили уголовное дело по этому случаю.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 9 февраля, 08:50 • репортаж

«Холим и Лелеем»: всё, что надо для детей

Чтобы понять, можно ли купить в одном месте всё необходимое ребёнку Сиб.фм пригласил в магазин «Холим и Лелеем» по адресу Державина, 1 молодую маму Алёну.
 7 февраля, 13:57 • интервью

Карина здесь больше не живёт

Родители убитой школьницы Карины Залесовой рассказали корреспонденту Сиб.фм, как они прожили полтора года после смерти дочери, что может заставить работать следователей и как непросто добиться справедливости в российском суде.
 3 февраля, 11:28 • статья

Главное — манёвры: как выселить из аварийного жилья

Как и какими методами новосибирские чиновники борются с молодой мамой двоих детей, отстаивающей свои жилищные права.
самое популярное
 21 февраля, 10:00 • интервью

Who is mister Навальный?

Политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный предвыборный штаб своей президентской кампании, провёл пресс-конференцию, поговорил с волонтёрами и дал интервью Сиб.фм.
 1 марта, 11:23 • новость

Массовые обыски начались в новосибирских школах

В новосибирском лицее № 22 «Надежда Сибири» и гимназии № 4 сотрудники ОБЭП провели обыски и изъяли документы, проверки планируются и в ряде других школ и детских садов Железнодорожного района.
 20 февраля, 09:56 • новость

Пропавший в Шерегеше сноубордист мог тайно вернуться в Новосибирскую область, но потерялся опять

Новосибирский сноубордист был найден живым, сообщили волонтёры со ссылкой на данные МВД, затем полицейские опровергли информацию через добровольцев. СМИ Шерегеша предположили, что он скрывался в родном регионе, жена попросила мужа вернуться в семью и заверила, что вернула пожертвования.
 20 февраля, 11:10 • новость

Навальный открыл в Новосибирске штаб предвыборной кампании

Известный политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный штаб своей предвыборной кампании и намерен стать единственным кандидатом в президенты России от оппозиции.
 17 февраля, 13:37 • статья

80 лет в обед: дизайном по логотипу

В феврале утвердили эмблему к празднованию 80-летия Новосибирской области, к такой же дате в Иркутской области на днях выбрали логотип. В чём заключается лихость создателей этой символики и куда делся профессионализм создателей.
 22 февраля, 11:00 • новость

Житель Новосибирска выиграл почти 8 млн рублей в лото

Неизвестный житель Новосибирска сыграл в «Гослото» и стал обладателем суперприза — почти 8 млн рублей.
присоединяйтесь!
    