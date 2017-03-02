Закалённый «Кола-мэн» из Кемерова развеселил Урганта в эфире «Первого канала»

Ведущий «Первого канала Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу продемонстрировал на всю страну фото жителя Кемерова, который вот уже несколько лет в любой мороз ходит по улицам в шортах и майке-поло; по мнению ведущего, кемеровчанин может символизировать собой приход весны, узнал корреспондент Сиб.фм 2 марта, ознакомившись с выпуском шоу «Вечерний Ургант».

По словам Урганта, на фото, которое он по традиции разместил в начале передачи на своём ноутбуке, запечатлён «уникальный момент, когда весна встречается с зимой».

«То есть весна как бы совсем близко, она уже переходит дорогу. По позе непонятно, помнит ли она, куда она пошла», — прокомментировал ведущий позу кемеровчанина, стоящего в шортах на перекрёстке рядом с людьми в зимней одежде.

Ургант не стал пояснять, кто изображён на фото, между тем, в Кемерове этот человек уже несколько лет считается местной знаменитостью и получил прозвище «Кола-мэн», за то, что в дополнение к своему не по сезону лёгкому наряду всегда берёт с собой на прогулки по улицам двухлитровую бутылку Coca-Cola.

Примечательно, что фото, взятое Ургантом для передачи, сделано как минимум год назад. Именно оно фигурировало в интернет-скандале, когда администраторы одного из пабликов Башкортостана разместили его, указав, что на фото запечатлён закалённый житель Уфы. Кемеровские пользователи интернета возмутились попыткой «присвоить» их соотечественника и долго пытались убедить уфимцев признать ошибку.

В конце января 2017 года «Кола-мэн» вновь возник в поле зрения кемеровских СМИ, после сообщения о том, что его сбил внедорожник, но закалённый кемеровчанин сумел самостоятельно встать и продолжить прогулку.

Напомним, в апреле 2016 года Иван Ургант также в эфире «Первого канала» высмеял мэра Омска Вячеслава Двораковского, который жаловался на то, что горожане его «мало матерят» и это сказывается на низком качестве омских дорог.