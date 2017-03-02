Житель Красноярского края выиграл в онлайн-лотерею 3 млн рублей

Игрок из села Шарыпова Красноярского края выиграл в государственной онлайн-лотерее «Столото» крупный приз — 3 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения НГС 2 марта.

По информации пресс-службы «Столото», помимо жителя села Шарыпова Красноярского края, обладателями крупного выигрыша стали ещё два игрока — из Иркутска и Санкт-Петербурга. Участники из Сибири выиграли по 3 млн рублей, а третий выигрыш в размере 3,2 млн рублей отправится в Санкт-Петербург.

Стоит отметить, что победители сделали одинаковые минимальные ставки стоимостью 80 рублей и отметили в онлайн-лотерее 5 цифр из 36.

«Победители пока не обратились за своими выигрышами», — сказали в пресс-службе «Столото».

Напомним, что 18 февраля 2017 года неизвестный житель Новосибирска сыграл в «Гослото» и стал обладателем суперприза — почти 8 млн рублей. Он принял участие в одном тираже и также сделал ставку на сумму 80 рублей. С начала 2017 года этот человек стал пятым новосибирским миллионером государственных лотерей.