Центробанк отозвал лицензию у Татфондбанка с двумя филиалами в Новосибирске
3 марта, 17:06
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Банк России лишил лицензии на выполнение кредитных операций казанский Татфондбанк, у которого в Новосибирске два филиала, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС 3 марта.
Согласно данным регулятора, Татфондбанк неадекватно оценивал принятые риски при том, что качество его активов назвать удовлетворительным было нельзя. Оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчётности Татфондбанка привели к утрате его собственного капитала.
В сообщении Банка России подчёркивается, что руководитель и собственник банка не предприняли нужных мер, чтобы восстановить финансовое положение и нормализовать работу.
В Новосибирске работают два филиала Татфондбанка на улице Ватутина, 28 и улице Фрунзе, 228.
Стоит отметить, что по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 года занимал 42-е место в банковской системе России. Банка является участником системы страхования вкладов.
Напомним, что в январе 2017 года Центробанк России лишил лицензии омский и барнаульский банки.