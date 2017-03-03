 

Центробанк отозвал лицензию у Татфондбанка с двумя филиалами в Новосибирске

 3 марта, 17:06
подходящие темы
Центробанк отозвал лицензию у Татфондбанка с двумя филиалами в Новосибирске
Фото с сайта kredit-otziv.ru

Банк России лишил лицензии на выполнение кредитных операций казанский Татфондбанк, у которого в Новосибирске два филиала, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС 3 марта.

Согласно данным регулятора, Татфондбанк неадекватно оценивал принятые риски при том, что качество его активов назвать удовлетворительным было нельзя. Оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчётности Татфондбанка привели к утрате его собственного капитала.

В сообщении Банка России подчёркивается, что руководитель и собственник банка не предприняли нужных мер, чтобы восстановить финансовое положение и нормализовать работу.

В Новосибирске работают два филиала Татфондбанка на улице Ватутина, 28 и улице Фрунзе, 228.

Стоит отметить, что по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 года занимал 42-е место в банковской системе России. Банка является участником системы страхования вкладов.

Напомним, что в январе 2017 года Центробанк России лишил лицензии омский и барнаульский банки.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 16 февраля, 15:33 • статья

Новый «великий перелом» в Новосибирске: будет или нет?

Чем реиндустриализация отличается от просто индустриализации, кроме приставки? Сиб.фм разбирается с «Программой реиндустриализации экономики Новосибирской области» — что от неё ожидать и когда.
 26 января, 11:38 • статья

Финансовая безопасность: бережёного банк бережёт

Корреспондент Сиб.фм разобрался, зачем хакеры заставляют паниковать клиентов финансовых компаний, как определить, что вам звонит мошенник, и как не попасться на удочку фишинга.
 27.12.2016, 14:53 • короче

Короче: уберизация экономики

Что такое уберизация в экономике и других сферах, почему это важно, как она меняет жизнь и какие проблемы с ней возникают.
самое популярное
 21 февраля, 10:00 • интервью

Who is mister Навальный?

Политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный предвыборный штаб своей президентской кампании, провёл пресс-конференцию, поговорил с волонтёрами и дал интервью Сиб.фм.
 1 марта, 11:23 • новость

Массовые обыски начались в новосибирских школах

В новосибирском лицее № 22 «Надежда Сибири» и гимназии № 4 сотрудники ОБЭП провели обыски и изъяли документы, проверки планируются и в ряде других школ и детских садов Железнодорожного района.
 20 февраля, 09:56 • новость

Пропавший в Шерегеше сноубордист мог тайно вернуться в Новосибирскую область, но потерялся опять

Новосибирский сноубордист был найден живым, сообщили волонтёры со ссылкой на данные МВД, затем полицейские опровергли информацию через добровольцев. СМИ Шерегеша предположили, что он скрывался в родном регионе, жена попросила мужа вернуться в семью и заверила, что вернула пожертвования.
 20 февраля, 11:10 • новость

Навальный открыл в Новосибирске штаб предвыборной кампании

Известный политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный штаб своей предвыборной кампании и намерен стать единственным кандидатом в президенты России от оппозиции.
 22 февраля, 11:00 • новость

Житель Новосибирска выиграл почти 8 млн рублей в лото

Неизвестный житель Новосибирска сыграл в «Гослото» и стал обладателем суперприза — почти 8 млн рублей.
 28 февраля, 18:15 • новость

Новосибирские следователи ищут убийцу пропавшего 16-летнего фаната гангста-рэпа

Следователи Новосибирска возбудили уголовное дело после трёх недель поисков 16-летнего Дмитрия Гудовского. Подросток ушёл из дома в пуховике цвета хаки и серой шапке с надписью Illegal, характерной для поклонников гангста-рэпа.
присоединяйтесь!
    