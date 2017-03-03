 

Два человека погибли во время пожара в жилом доме в Новосибирске

 3 марта, 11:19
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Два человека погибли во время пожара в жилом доме в Новосибирске
Фото АСТ-54

В высотном жилом доме микрорайона «Горский» в Новосибирске случился пожар, в котором погибли два человека, узнал корреспондент Сиб.фм 3 марта из сообщения пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Вечером 2 марта загорелся высотный жилой дом № 63/1 в микрорайоне «Горский» в Новосибирске. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера МЧС в 22:52. Первые пожарные расчёты прибыли на место происшествия через пять минут.

«Из-за позднего сообщения о пожаре огонь распространился на общей площади около 70 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе. — Дом переменной этажности (17-, 13-этажный), коридорного типа. На момент прибытия пожарных из окон квартиры на четвёртом этаже вырывались языки пламени и шёл густой дым. Ликвидация последствий пожара осложнялась тем, что работе пожарной техники препятствовали припаркованные во дворе автомобили».

Видео пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области

Спасатели поднимались на верхние этажи по автолестницам и трёхколенным лестницам. Они спасли 12 человек, в том числе детей. В общей сложности из высотки были эвакуированы 52 человека.

По информации НГС, во время пожара погибли два человека — женщина и мужчина, ещё одна женщина доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. До приезда спасателей девушка спрыгнула с балкона четвёртого этажа, собирались прыгать ещё двое — молодой человек и девушка, но дождались приезда пожарных.

МЧС и администрация Ленинского района Новосибирска организовали во дворе дома пункт временного обогрева для эвакуированных жильцов.

В пресс-службе отметили, что на ликвидацию пожара потребовалось 1,5 часа. Для этого было задействовано 10 единиц техники и 27 человек личного состава.

В настоящее время на месте пожара работает следственно-оперативная группа и эксперты испытательной пожарной лаборатории НСО, которые выясняют причины возгорания.

Напомним, что в январе 2017 года семья спасателя из Новосибирска Алексея Авдиенко лишилась дома из-за пожара и нуждается в помощи.

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