Красноярский эколог советует закрывать ночью форточки из-за залповых выбросов

Привычка некоторых жителей промышленных районов Красноярска закрывать по ночам форточки, опасаясь увеличения выбросов предприятий, вполне оправдана, рассказал корреспонденту Сиб.фм 3 марта сопредседатель красноярского экологического движения «КрасЭкоФронт» Сергей Шахматов.

По его словам, в зимнее время закрывать по ночам окно стоит только потому, что при падении суточной температуры возрастает нагрузка на котельные и ТЭЦ, а соответственно, растут и объёмы выбросов от сжигания угля. Летом закрытая на ночь форточка в какой-то мере способна уберечь от выбросов предприятий, которые стремятся загрязнять воздух как можно незаметнее и выбирают для этого тёмное время суток.

«Если нарушается концентрация вредных веществ в воздухе, закрытое помещение — уже само по себе преграда для таких веществ. Так что смысл закрывать форточки есть. Конечно, ещё лучше, если у вас есть возможность поставить вентиляцию с фильтрами, а в помещениях установить озонирующее и увлажняющее оборудование. Такие меры лучше принимать в комплексе, то есть надо вдобавок к этому чаще проводить влажную уборку в комнатах, принимать душ в течение дня, носить маску на улице», — советует красноярцам Шахматов.

По его словам, повышенное содержание загрязняющих веществ фиксируется в Красноярске не каждую ночь и не по всем видам опасных химических соединений. При этом официально ни одно предприятие города не признаётся в практике проведения залповых выбросов по ночам.

Стоит отметить, что экологическая обстановка в Красноярске за последние годы заметно ухудшилась. По оценке экологов, отчасти виною тому стал резкий рост числа автомобилей в городе. В итоге в течение 2016 года в Красноярске неоднократно (в общей сложности на 60 дней) объявлялся так называемый режим «чёрного неба», когда из-за слабого ветра выбросы предприятий перестают рассеиваться. В такие дни власти рекомендуют горожанам уезжать за пределы мегаполиса.

Напомним, что в январе красноярский суд приостановил работу двух асфальтобетонных заводов по жалобе природоохранного прокурора. Проверка выявила превышение норм запылённости в три раза, концентрация ванадия в выбросах предприятий была превышена в 12 раз.