 

Иркутские хоккеисты вновь обыграли архангельских в переигровке скандального матча

 3 марта, 19:46
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Иркутские хоккеисты вновь обыграли архангельских в переигровке скандального матча
Фото с сайта globalsib.com

Иркутский хоккейный клуб «Байкал-Энергия» обыграл архангельский «Водник» в переигранном матче российской Суперлиги бенди, таким образом, турнирный расклад остался тем же, что и после отменённого скандального матча с двадцатью автоголами, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Спорт-Экспресса».

Громкий скандал в мире русского хоккея разразился 26 февраля, когда «Байкал-Энергия» встречалась с архангельской командой. Тогда игра завершилась со счётом 9:11 в пользу иркутян, все голы команды забивали сами себе в свои же ворота. Как выяснилось позднее, таким образом хоккеисты выразили свой протест против спортивной политики Российской федерации по хоккею с мячом. Игроки «Водника» обвинили функционеров в том, что те постоянно влияют на судейство, заранее определяя победителей в том или ином матче.

После скандальной игры оба клуба были оштрафованы контрольно-дисциплинарным комитетом федерации на 300 тысяч рублей. Главные тренеры команд Игорь Гапанович и Евгений Ерахтин получили дисквалификации сроком на 2,5 года. Хоккеист «Водника» Олег Пивоваров, забивший все 11 автоголов своей команды, был отстранён от соревнований на полгода. Претензии хоккеистов к руководству федерации остались без ответа, а матч решено было переиграть.

Переигровка состоялась 3 марта в подмосковном посёлке Обухово. На этот раз встреча завершилась без автоголов, со счётом 3:4 победу одержал «Байкал-Энергия». Стоит отметить, что издание Life вело в интернете прямую трансляцию матча, которая была ненадолго прервана некими лицами, привлёкшими полицию, чтобы пресечь работу журналистов.


Напомним, 28 февраля игроки красноярского хоккейного клуба «Енисей» (по некоторым предположениям, «Водник» стремился проиграть иркутянам, чтобы не встречаться с красноярцами) записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и назвали мужественным поступком матч «Водника» и «Байкал-Энергии». Спортсмены призвали главу государства разобраться в ситуации, сложившейся в российском бенди, когда число зрителей с каждым годом уменьшается, а команды мастеров прекращают существование. Обвинений в адрес руководства федерации бенди красноярцы не озвучивали.

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