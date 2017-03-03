 

Локоть запросил поддержку на расселение ветхого жилья в Новосибирске

 3 марта, 13:11
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Локоть запросил поддержку на расселение ветхого жилья в Новосибирске
Фото Алёны Мартыновой из архива Сиб.фм

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил продлить программу федеральной поддержки проектов расселения аварийного и ветхого жилья на заседании общероссийского Конгресса муниципальных образований в Москве, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения РБК 3 марта.

Анатолий Локоть вернулся из командировки в Москву, где проходил общероссийский Конгресс муниципальных образований. Мэр Новосибирска сказал, что поднял на совещании проблемы, которые посчитал важными. Он выступил за продление федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья в рамках 185-ФЗ.

«В Новосибирске около тысячи домов-объектов со степенью износа более 70 %, — подчеркнул мэр. — Расселение одного дома обходится в 20-30 млн рублей. В 2017 году мы выделили на эту программу 145 млн рублей. Сами мы такими темпами будем эту проблему решать не один десяток лет».

Инициативу Локтя поддержали главы других городов. В результате коллегиально было принято решение внести в резолюцию пункт с просьбой к федеральному центру продлить поддержку программ расселения ветхого и аварийного жилья в Новосибирске.

Кроме того, Анатолий Локоть попросил федеральный центр оказать содействие в строительстве новосибирского метро. Будут ли подвижки в этом вопросе, пока неизвестно.

Напомним, что в январе 2017 года прокуратура озвучила 29 не пригодных для жизни домов в новосибирском Академгородке.

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