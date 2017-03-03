 

МТС вошла в топ-5 лучших работодателей России

 3 марта, 16:27
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МТС вошла в топ-5 лучших работодателей России
Фото с сайта marketiq.co.in

Сотовый оператор МТС вошёл в топ-5 лучших работодателей России, поднявшись на одну строчку по сравнению с предыдущим годом и заняв четвёртое место, узнал корреспондент Сиб.фм 3 марта из сообщения пресс-службы компании.

При этом компания МТС стала лидером рейтинга среди всех отечественных телекоммуникационных компаний.

Ежегодный рейтинг ста лучших работодателей страны был составлен рекрутинговым порталом HeadHunter. При подготовке рейтинга его составители использовали мировую практику подобных исследований и анализировали три параметра: мнение соискателей, ищущих работу (они выбирали из предложенного списка наиболее привлекательные для них компании), мнение сотрудников компании (их удовлетворённость работой, лояльность к работодателю), а также оценку эффективности деятельности HR-департамента.

Каждая составляющая имела собственный вес в итоговом балле: опрос соискателей мог принести максимально 40 % баллов, опрос сотрудников — также 40 %, оценка HR-специалистов — 20 %. Три независимых оценки суммировались, что и определяло конечное место компании в рейтинге.

Контроль правильности применения методологии рейтинга и его аудит обеспечила компания Pricewaterhouse Coopers Russia B.V.

Напомним, в аналогичном рейтинге, составленном HeadHunter в начале 2016 года, среди ста лучших работодателей оказались сразу пять новосибирских компаний.

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