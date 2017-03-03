Организаторы Тотального диктанта рассказали о конспирации Леонида Юзефовича в Новосибирске

Автор текста 2017 года был выбран летом на стратегической сессии Тотального диктанта на Байкале, а во время приезда Леонида Юзефовича в Новосибирск осенью на фестиваль «Белое пятно» организаторы встречались с ним тайно, узнал 3 марта корреспондент Сиб.фм у членов экспертного совета Тотального диктанта.

Стратегическая сессия Тотального диктанта прошла летом 2016 года на озере Байкал. Именно там команда определялась с именем автора, которого объявили 2 марта на пресс-конференции ТАСС в Москве.

«Мы собирались командой Тотального диктанта на Байкале и думали, кого же хотим пригласить. Начали говорить о круге писателей с хорошим языком, произведения которых нравятся нам и действительно могут расширить кругозор участников диктанта, показать им современную русскую литературу. Единодушно сошлись на Леониде Абрамовиче Юзефовиче. Наверное, определяющими стали личный интерес, симпатия и желание познакомить аудиторию с этим писателем. Это было летом, а осень показала, что так думаем не только мы: Леонид Абрамович стал обладателем „Большой книги“ и премии „Национальный бестселлер“», — рассказала корреспонденту Сиб.фм директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.



Леонид Юзефович в интервью Сиб.фм о том, где лучше жить писателю

Организаторы думали, что ближайший визит Леонида Юзефовича в Новосибирск будет проходить в рамках Тотального диктанта, но оказалось, что он стал центральной фигурой фестиваля «Белое пятно».

«К тому времени текст уже был готов: мы в условиях жесточайшей конспирации встречались с Леонидом Абрамовичем и обсуждали, как будем работать дальше.

Мне пришлось не ходить на мероприятия фестиваля, чтобы нас не увидели вместе и не угадали автора текста», — добавила Ольга Ребковец.

Организатор Тотального диктанта в Москве Мария Ровинская также отметила, что автор был выбран по зову сердца: практически всем членам команды Тотального диктанта нравятся его книги.

«Текст посвящён главным городам в жизни Леонида Абрамовича Юзефовича — Перми, Улан-Удэ и Санкт-Петербургу — и рекам, на которых они стоят. Мне очень нравится текст: он необыкновенно красивый, очень личный, душевный. Думаю, что участники Тотального диктанта 2017 года получат особенное удовольствие от знакомства именно с ним», — поделилась с корреспондентом Сиб.фм своими впечатлениями о тексте Мария Ровинская.

Мария Ровинская. Фото предоставлено Марией Ровинской

По данным на 2 марта, на проведение диктанта уже подали заявки 514 российских и 287 зарубежных городов. Из 85 субъектов Российской Федерации пока не присоединились Магаданская область, Ингушетия и Ненецкий автономный округ. Тотальный диктант пройдёт 8 апреля 2017 года.

Редакция «Грамоты.ру» предлагает желающим потренироваться писать диктант по произведениям Леонида Юзефовича — отрывку из романа «Костюм Арлекина».

Напомним, что в 2016 году в Тотальном диктанте приняли участие 146 тысяч человек.