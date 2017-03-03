 

Останки 15 вмёрзших в лёд лошадей нашли в Омской области

 3 марта, 09:30
подходящие темы
Останки 15 вмёрзших в лёд лошадей нашли в Омской области
Фото с сайта cameralabs.org

На реке в Омской области обнаружены 15 трупов вмёрзших в лёд лошадей — личность владельца животных установлена, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Интерфакса» 3 марта.

Останки лошадей обнаружили в Тюкалинском районе Омской области. Животные поздней осенью в 2016 году вышли на замерзающую реку, не смогли выбраться из неё самостоятельно и погибли. Владельца животных уже установили — им оказался житель Крутинского района Борис Никулин.

«Хозяин, житель Новокарасукского сельского поселения Крутинского района, признался, что лошади — его. Они потерялись осенью, — рассказал первый заместитель главы Крутинского района региона Сергей Головин. — Видимо, такой хозяин — столько лошадей потерять! До 15 марта он обязался трупы убрать. Сроки были обозначены, исходя из погодных условий».

В ближайшее время владелец лошадей будет убирать останки в спешном порядке, чтобы не допустить распространения инфекции от разлагающихся трупов в реке. Делать он это будет за свой счёт. Работы уже начались.

Специалисты региональной ветеринарной службы обследовали территорию, где были найдены трупы животных. По их заключению, экологической опасности нет. Головин отметил, что после того как животных уберут из реки, будет проведена дезинфекция.

Напомним, что в январе 2017 года на трассе в Черепановском районе Новосибирской области конь примёрз подковами к асфальту и попал в ДТП. От полученных ранений животное скончалось.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 10 февраля, 13:47 • репортаж

Чукотка: охота на китов

Как охотятся на серых и голубых китов чукотские охотники. Репортаж фотографа Андрея Шапрана с Северо-Восточного побережья полуострова. Зрелище не для слабонервных.
 25 января, 13:06 • интервью

Практически сверхчеловек

Экстремал Александр Орлов рассказал корреспонденту Сиб.фм о том, как ему дались все травмы и суды, почему дозу адреналина нужно увеличивать и какими практиками он расширяет диапазон человеческих возможностей.
 17 января, 13:40 • репортаж

Охота на моржей

Фотограф Андрей Шапран для проекта «Крайние земли» о чукотских зверобоях и охоте на моржей. Крайне натуралистичный репортаж: не рекомендуется к просмотру особо чувствительным читателям.
самое популярное
 21 февраля, 10:00 • интервью

Who is mister Навальный?

Политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный предвыборный штаб своей президентской кампании, провёл пресс-конференцию, поговорил с волонтёрами и дал интервью Сиб.фм.
 1 марта, 11:23 • новость

Массовые обыски начались в новосибирских школах

В новосибирском лицее № 22 «Надежда Сибири» и гимназии № 4 сотрудники ОБЭП провели обыски и изъяли документы, проверки планируются и в ряде других школ и детских садов Железнодорожного района.
 20 февраля, 09:56 • новость

Пропавший в Шерегеше сноубордист мог тайно вернуться в Новосибирскую область, но потерялся опять

Новосибирский сноубордист был найден живым, сообщили волонтёры со ссылкой на данные МВД, затем полицейские опровергли информацию через добровольцев. СМИ Шерегеша предположили, что он скрывался в родном регионе, жена попросила мужа вернуться в семью и заверила, что вернула пожертвования.
 20 февраля, 11:10 • новость

Навальный открыл в Новосибирске штаб предвыборной кампании

Известный политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный штаб своей предвыборной кампании и намерен стать единственным кандидатом в президенты России от оппозиции.
 17 февраля, 13:37 • статья

80 лет в обед: дизайном по логотипу

В феврале утвердили эмблему к празднованию 80-летия Новосибирской области, к такой же дате в Иркутской области на днях выбрали логотип. В чём заключается лихость создателей этой символики и куда делся профессионализм создателей.
 22 февраля, 11:00 • новость

Житель Новосибирска выиграл почти 8 млн рублей в лото

Неизвестный житель Новосибирска сыграл в «Гослото» и стал обладателем суперприза — почти 8 млн рублей.
присоединяйтесь!
    