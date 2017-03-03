Останки 15 вмёрзших в лёд лошадей нашли в Омской области

На реке в Омской области обнаружены 15 трупов вмёрзших в лёд лошадей — личность владельца животных установлена, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Интерфакса» 3 марта.

Останки лошадей обнаружили в Тюкалинском районе Омской области. Животные поздней осенью в 2016 году вышли на замерзающую реку, не смогли выбраться из неё самостоятельно и погибли. Владельца животных уже установили — им оказался житель Крутинского района Борис Никулин.

«Хозяин, житель Новокарасукского сельского поселения Крутинского района, признался, что лошади — его. Они потерялись осенью, — рассказал первый заместитель главы Крутинского района региона Сергей Головин. — Видимо, такой хозяин — столько лошадей потерять! До 15 марта он обязался трупы убрать. Сроки были обозначены, исходя из погодных условий».

В ближайшее время владелец лошадей будет убирать останки в спешном порядке, чтобы не допустить распространения инфекции от разлагающихся трупов в реке. Делать он это будет за свой счёт. Работы уже начались.

Специалисты региональной ветеринарной службы обследовали территорию, где были найдены трупы животных. По их заключению, экологической опасности нет. Головин отметил, что после того как животных уберут из реки, будет проведена дезинфекция.

Напомним, что в январе 2017 года на трассе в Черепановском районе Новосибирской области конь примёрз подковами к асфальту и попал в ДТП. От полученных ранений животное скончалось.