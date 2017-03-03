 

Шестилетний ребёнок на Алтае захлебнулся в бассейне и впал в кому

 3 марта, 11:04
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Шестилетний ребёнок на Алтае захлебнулся в бассейне и впал в кому
Фото с сайта wikimedia.org

Шестилетний мальчик едва не погиб в городе Бийске Алтайского края, захлебнувшись в бассейне — тренеру удалось спасти ребёнка, сейчас он находится под присмотром врачей, узнал корреспондент Сиб.фм 3 марта из сообщения регионального управления следственного комитета.

Инцидент произошёл 2 марта вечером в бийском бассейне «Дельфин». Бездыханное тело мальчика обнаружил тренер одной из спортивных школ города, арендующих площади бассейна для обучения детей плаванию. Почему ребёнок находился в воде без присмотра взрослых, в данный момент уточняется. В результате оказания первой медицинской помощи дыхание ребёнка удалось восстановить, после чего он был госпитализирован. По данным сайта altapress.ru, мальчик находится в коме.

По факту происшествия сотрудниками СКР возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Виновным может грозить до шести лет лишения свободы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в январе в новосибирском аквапарке «Аквамир» купание семилетнего ребёнка закончилось вызовом спасателей — он застрял ногой в металлической скамейке-джакузи. Прибывшим спасателям пришлось применить для освобождения мальчика гидравлические кусачки для извлечения зажатых в машинах после ДТП.

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