 

Росавиация озвучила все ошибки пилота упавшего на Алтае вертолёта Robinson

 3 марта, 18:17
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Росавиация озвучила все ошибки пилота упавшего на Алтае вертолёта Robinson
Поиски на телецком озере, фото с сайта katun24.ru

Командир вертолёта Robinson, потерпевшего крушение над Телецким озером в Республике Алтай, нарушил сразу несколько правил полётов, что и могло привести к трагедии, в частности, у него было просрочено медицинское заключение, узнал корреспондент Сиб.фм 3 марта из сообщения пресс-службы Росавиации.

Напомним, что пассажирский Robinson пропал 12 февраля. Информация о его крушении в Турочакском районе поступила в МЧС от очевидца. По его словам, через минуту после взлёта вертолёта в районе кордона Кокши произошло падение судна в воду на удалении около километра от берега.

В тот момент на борту воздушного судна находились пять человек: бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, пилот вертолёта Дмитрий Ракитский, жена пилота Елена Ракитская, заместитель директора Heliport Moscow Марина Козинцева и известный спортсмен-бейсджампер Глеб Вореводин.

На месте предполагаемого падения вертолёта более двух недель продолжалась поисковая операция, было привлечено пять воздушных судов и 152 человека спасателей. Глубоководными аппаратами было обследовано восемь квадратных километров дна озера Телецкого. В результате были обнаружены мелкие фрагменты вертолёта, а также тело одной из погибших пассажирок.

Из-за сложных погодных условий (сильный ветер и волнение озера) 27 февраля МЧС остановило поиски. На будущее экипажам воздушных судов гражданской авиации, пролетающим над озером, рекомендовано проводить визуальное наблюдение с целью определения возможного места катастрофы.

В ходе изучения всех обстоятельств и причин авиапроисшествия эксперты Росавиации выявили ряд нарушений, которые способствовали катастрофе и гибели людей, а также в последствии осложнили поиски места крушения. Так например, командир воздушного судна имел просроченное медицинское заключение, что полностью исключало возможность полёта. Кроме того, поскольку полёт выполнялся над водоёмом, на вертолёте должны были быть установлены специальные поплавки, без них пролёт над водными объектами запрещён, но их не было.

Фактором, приведшим к крушению, стало и то, что полёт производился в районе заповедника, где установлена так называемая зона ограничения полётов. Помимо всего прочего, командир судна не уведомил органы управления воздушным движением о намерении выполнять полёт над заповедником и акваторией озера. Если бы не сообщение очевидца, никто бы не узнал о произошедшей трагедии.

Напомним, 20 февраля Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР сообщило, что следствие рассматривает среди основных версий ошибку пилотирования, сложные погодные условия и техническую неисправность воздушного судна.

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