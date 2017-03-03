 

Новосибирский ТРЦ «Сибирский Молл» открыл к 8 марта ярмарку подарков ручной работы

 3 марта, 19:00
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирский ТРЦ «Сибирский Молл» открыл к 8 марта ярмарку подарков ручной работы
фото www.vk.com/yarmarkinsk

Торгово-развлекательный центр «Сибирский Молл» в преддверии Международного женского дня открыл весеннюю ярмарку подарков ручной работы «МАРТ САЛОН», узнал корреспондент Сиб.фм 3 марта из сообщения пресс-службы ТРЦ.

На ярмарке можно купить самые разные подарки, способные удивить и порадовать представительниц прекрасного пола: украшения и аксессуары ручной работы, коллекционные и интерьерные куклы, текстиль и товары для дома, косметику и парфюм, товары для творчества.

Уникальным предложением ярмарки станут сувениры и аромамасла из Египта, украшения из янтаря от художественной мастерской «Янтарь», мыло и натуральная косметика от производителя ZEBRA SOAP, сувениры из кедра, палантины от мастерской «Орнамент», алтайские травы, алмазная мозаика, бонбоньерка и галстуки-бабочки от дизайн-студии Charm и многое другое.

Кроме того, ежедневно до 5 марта с 12:00 до 20:00 на ярмарке проводятся бесплатные мастер-классы по созданию подарков своими руками. В выходные дни гостей «Сибирского Молла» ждут мастерские по изготовлению украшений из натуральных камней, росписи гипсовых фигурок, 3D-раскраскам и другим необычным техникам и видам рукоделия. Среди прочего желающие смогут освоить мраморирование — это техника декорирования, при которой краска переносится на изделие с поверхности воды и в результате получается узор, напоминающий разводы мрамора.

Приятный бонус для гостей ярмарки — весенняя фотозона, усыпанная цветами.

Весенняя ярмарка будет работать в «Сибирском Молле» до 8 марта с 10:00 до 22:00, торговые ряды и зоны для мастер-классов располагаются на первом этаже торгово-развлекательного центра.

Напомним, в начале февраля накануне Дня всех влюблённых «Сибирский Молл» провёл среди пар Новосибирска конкурс на самую оригинальную клятву верности. Все пары, которые осмелились открыто признаться в своих чувствах перед гостями ТРЦ, получили свидетельства «о регистрации вечной любви» и возможность выиграть ценные призы.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 3 марта, 14:13 • короче

Короче: Матильда Кшесинская

Фильм Алексея Учителя «Матильда» вызвал бурные споры задолго до выхода. Сиб.фм в формате «Короче» разбирается, кто такая Матильда Кшесинская, что её связывало с мужчинами русской императорской фамилии и как относились к балету большевики.
 2 марта, 07:46 • статья

Что смотрят женщины

Пока одни уже заказывают цветы и ломают голову над подарками для своих дам, другие, считая гендерные праздники пережитками прошлого, просто ждут ещё один дополнительный выходной. И для тех, и для других есть отличная идея, как нестандартно провести в этом году 8 марта: кинотеатр «Победа» приготовил целых три сценария в разных жанрах. Корреспондент Сиб.фм познакомился со сценарными заявками и убедился, что каждая гарантирует праздничный вечер с хеппи-эндом.
 1 марта, 15:00 • статья

Успех городов: массовые мероприятия, которые вдохновляют

Какие городские фестивали появились в последние годы, чему посвящены и кто их делает. Новый текст проекта «Городской конструктор», в партнерстве с Институтом «Стрелка».
самое популярное
 21 февраля, 10:00 • интервью

Who is mister Навальный?

Политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный предвыборный штаб своей президентской кампании, провёл пресс-конференцию, поговорил с волонтёрами и дал интервью Сиб.фм.
 1 марта, 11:23 • новость

Массовые обыски начались в новосибирских школах

В новосибирском лицее № 22 «Надежда Сибири» и гимназии № 4 сотрудники ОБЭП провели обыски и изъяли документы, проверки планируются и в ряде других школ и детских садов Железнодорожного района.
 20 февраля, 09:56 • новость

Пропавший в Шерегеше сноубордист мог тайно вернуться в Новосибирскую область, но потерялся опять

Новосибирский сноубордист был найден живым, сообщили волонтёры со ссылкой на данные МВД, затем полицейские опровергли информацию через добровольцев. СМИ Шерегеша предположили, что он скрывался в родном регионе, жена попросила мужа вернуться в семью и заверила, что вернула пожертвования.
 20 февраля, 11:10 • новость

Навальный открыл в Новосибирске штаб предвыборной кампании

Известный политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный штаб своей предвыборной кампании и намерен стать единственным кандидатом в президенты России от оппозиции.
 22 февраля, 11:00 • новость

Житель Новосибирска выиграл почти 8 млн рублей в лото

Неизвестный житель Новосибирска сыграл в «Гослото» и стал обладателем суперприза — почти 8 млн рублей.
 28 февраля, 18:15 • новость

Новосибирские следователи ищут убийцу пропавшего 16-летнего фаната гангста-рэпа

Следователи Новосибирска возбудили уголовное дело после трёх недель поисков 16-летнего Дмитрия Гудовского. Подросток ушёл из дома в пуховике цвета хаки и серой шапке с надписью Illegal, характерной для поклонников гангста-рэпа.
присоединяйтесь!
    