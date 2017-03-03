Новосибирский ТРЦ «Сибирский Молл» открыл к 8 марта ярмарку подарков ручной работы

Торгово-развлекательный центр «Сибирский Молл» в преддверии Международного женского дня открыл весеннюю ярмарку подарков ручной работы «МАРТ САЛОН», узнал корреспондент Сиб.фм 3 марта из сообщения пресс-службы ТРЦ.

На ярмарке можно купить самые разные подарки, способные удивить и порадовать представительниц прекрасного пола: украшения и аксессуары ручной работы, коллекционные и интерьерные куклы, текстиль и товары для дома, косметику и парфюм, товары для творчества.

Уникальным предложением ярмарки станут сувениры и аромамасла из Египта, украшения из янтаря от художественной мастерской «Янтарь», мыло и натуральная косметика от производителя ZEBRA SOAP, сувениры из кедра, палантины от мастерской «Орнамент», алтайские травы, алмазная мозаика, бонбоньерка и галстуки-бабочки от дизайн-студии Charm и многое другое.

Кроме того, ежедневно до 5 марта с 12:00 до 20:00 на ярмарке проводятся бесплатные мастер-классы по созданию подарков своими руками. В выходные дни гостей «Сибирского Молла» ждут мастерские по изготовлению украшений из натуральных камней, росписи гипсовых фигурок, 3D-раскраскам и другим необычным техникам и видам рукоделия. Среди прочего желающие смогут освоить мраморирование — это техника декорирования, при которой краска переносится на изделие с поверхности воды и в результате получается узор, напоминающий разводы мрамора.

Приятный бонус для гостей ярмарки — весенняя фотозона, усыпанная цветами.

Весенняя ярмарка будет работать в «Сибирском Молле» до 8 марта с 10:00 до 22:00, торговые ряды и зоны для мастер-классов располагаются на первом этаже торгово-развлекательного центра.

Напомним, в начале февраля накануне Дня всех влюблённых «Сибирский Молл» провёл среди пар Новосибирска конкурс на самую оригинальную клятву верности. Все пары, которые осмелились открыто признаться в своих чувствах перед гостями ТРЦ, получили свидетельства «о регистрации вечной любви» и возможность выиграть ценные призы.