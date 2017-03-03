Сибирский Сбербанк будет продавать проблемные активы на Avito и через «Сбербот»

Сибирский банк ПАО Сбербанк собирается активизировать продажу проблемных активов в сотрудничестве с Российским аукционным домом (РАД), а также через Avito и специально созданного для этой цели «Сбербота», передаёт корреспондент Сиб.фм 3 марта по итогам пресс-конференции в Новосибирске.

На прошедшей 1 марта пресс-конференции Сбербанк объявил, что намерен изменить систему продаж «больных» активов. В настоящий момент, как заявила заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Черникова, стоит задача повысить эффективность коммуникации с покупателем, сократить сроки реализации залогового имущества и повысить эффективности продаж.

С этой целью предполагается активизировать работу блока проблемных активов, созданного пять лет назад. Для повышения эффективности этой работы Сбербанк намерен сотрудничать с Российским аукционным домом, специализирующимся на продаже частного и государственного имущества на всей территории РФ.

«Сбербанк является одним из основных учредителей РАД и основным партнёром аукционного дома. В Новосибирске находится один из шести филиалов РАД, в Барнауле — представительство, и планируется открытие филиалов в Красноярске и Иркутске», — заявила на пресс-конференции директор новосибирского филиала Российского аукционного дома Любовь Колтакова.

Сбербанк также намерен расширить реализацию активов через Avito. В настоящее время на этом сайте открыт интернет-магазин Сибирского банка ПАО Сбербанк, в котором можно найти около 200 объявлений. В 2017 году банк планирует выставить на продажу ещё 100 лотов, из них пять крупнейших составят 80 % всей стоимости выставленных на торги активов.

По словам директора управления по работе с проблемными активами юридических лиц Сибирского банка ПАО Сбербанк Алексея Бондарева, на основе платформы Telegram запущен «Сбербот», позволяющий покупателю оперативно получать информацию о выставленных на торги активах. В первую очередь Сбербанк рассчитывает привлечь внимание профессиональных инвесторов, но надеется и на то, что частных покупателей также заинтересуют новые механизмы продаж производств и недвижимости.

Напомним, что в феврале 2017 года управляющий новосибирского Сбербанка Игорь Безматерных рассказал студентам НГУ о новых идеях и трендах экономической среды и о банке будущего.