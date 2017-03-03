Слушатели лекций Новосибирского открытого университета впервые смогут получить дипломы

Новосибирский открытый университет запускает первую программу профессиональной переподготовки совместно с НГУЭУ, посвящённую современной антропологии, узнал 3 марта корреспондент Сиб.фм у учредителя НОУ Романа Шамолина.

Занятия по программе «Современная антропология» начнутся 12 марта 2017 года. Они рассчитаны на четыре учебных семестра по четыре-пять месяцев, для каждого из которых подготовлен определённый модуль: «Основы антропологии», «Поведение человека», «Идентичность человека», «Антропологические перспективы (футурология)». Слушатели могут по желанию выбрать один из них или несколько и получить по итогам успешного окончания каждого удостоверение о повышении квалификации.

Среди преподавателей будут эксперты НОУ: кандидат философских наук Роман Шамолин, руководитель центра «Эврика» Анна Павловец, кандидат медицинских наук, доцент НИЭПП Андрей Гронский, психоаналитик Екатерина Затримайлова, искусствовед и культуролог Эрика Куфельд и другие.

«Моя тема, с которой начинается курс, — основы философской антропологии. Это представление о некоторых мейнстримах, по которым данная наука воспринимает человека. Здесь мы будем говорить о ведущих антропологических типологиях: человек религиозный, разумный, действующий и экзистирующий», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Роман Шамолин.

В составлении своей программы он опирался на труды Жана-Поля Сартра, Макса Шелера, Альбера Камю, Эриха Фромма, Жана Бодрийяра, Мартина Хайдеггера. Интерес к антропологии Роман Шамолин объяснил так: её задача — активировать наиболее проблемные вопросы, гипотезы, связанные напрямую с человеческим существованием.

«Во-первых, людей интригуют вещи, связанные с философией человека, общества, культуры: спрос, конечно, есть — это понятно по интересу аудитории к лекциям НОУ. Во-вторых, я вижу, что современная антропология включает в себя разделы множества научных направлений: психологии, биологии, философии, политологии, эстетики, — широкий спектр, дающий возможность представить человека весьма полноценным образом», — добавил эксперт.

Начальник управления дополнительного образования НГУЭУ Сергей Чернышов отметил, что совместный проект с Новосибирским открытым университетом занимает в деятельности университета особое место.

«Объединяя огромный потенциал НОУ и его аудиторию с академическими стандартами и опытом НГУЭУ, мы получаем действительно интересный образовательный продукт, аналогов которому в Новосибирске пока не существует», — пояснил Сергей Чернышов.

Напомним, что в феврале 2017 года антропологи Томского государственного университета показали результаты исследования профессиональной идентичности преподавателей вузов.