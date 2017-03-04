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 4 марта, 12:41
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Конференция анестезиологов и реаниматологов в Новосибирске вошла в систему непрерывного образования
Фотографии Эвелины Жуковой. Предоставлены пресс-службой больницы

ХIV Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные аспекты анестезиологии и интенсивной терапии» в Новосибирской областной клинической больнице получила аккредитацию в Координационном совете по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования, узнал 4 марта корреспондент Сиб.фм в пресс-службе больницы.

Конференция проходит в течение двух дней — 3 и 4 марта. География участников расширяется с каждым годом: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Курск, Казань, Екатеринбург и практически все города Сибири и Дальнего Востока.

В программе — обсуждение вопросов оказания анестезиолого-реанимационной помощи и междисциплинарного взаимодействия. Помимо знаний, участники конференции получат ещё и зачётные баллы. В этом году конференция прошла аккредитацию в Координационном совете по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования.

«Система повышения квалификации медиков меняется, её частью становятся аккредитованные мероприятия — научно-практические конференции, мастер-классы. Слушатели таких мероприятий получают баллы (кредиты), которые постепенно накапливаются. Так вот, по итогу нашей конференции участники получают 12 баллов
— это максимальное количество, выставляемое за одно мероприятие», — рассказали корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе областной больницы.

Конференция в Новосибирской областной клинической больнице проходит 14-й раз: в этом году её отличает появление новых секций.

«Самое важное в конференции — клинические рекомендации по вопросам нашей специальности. Впервые была проведена секция по использованию ультразвука в анестезиологии и реаниматологии. Ещё в первый раз работала сестринская секция, где врачи делали доклады для медицинских сестёр. Акценты были сделаны на предотвращении инфекций, реабилитации пациентов после хирургических вмешательств и технических моментах, таких как правильная установка катетера», — рассказал главный анестезиолог-реаниматолог Новосибирской области Владимир Кохно.

Кроме того, в этом году работала секция, посвящённая помощи новорождённым, — «Анестезия, реанимация и интенсивная терапия в неонатологии».

«Неонатология — отрасль молодая: выделилась из педиатрии около 15 назад в отдельное направление. Здесь очень много нерешённых вопросов. В прошлом году на конференции на эту тему были отдельные доклады: реакция на них показала, что тема очень актуальна. Сейчас сделали целую секцию. У наших специалистов накоплен достаточно большой опыт в этом направлении, им есть о чём рассказать», — добавили в пресс-службе.

Второй день конференции включал в себя практическую часть: мастер-класс в отделении реанимации и интенсивной терапии с онлайн-видеотрансляцией в конференц-зал.

Напомним, что в 2016 году хирурги Новосибирской областной клинической больницы впервые в России провели 20-часовую операцию по сплит-трансплантации одной печени двум взрослым пациентам — 29-летнему мужчине и 59-летней женщине.

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