 

Домашние видео новосибирских художников попали в русскую коллекцию Музея Помпиду

 6 марта, 13:36
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Домашние видео новосибирских художников попали в русскую коллекцию Музея Помпиду
Скриншот видео www.youtube.com/watch?v=4qMuBPp5IU0

«Синие носы» из Новосибирска показали мастер-класс по «сибирскому» эпатажу и «панковскому» видео-арту на выставке «Коллекция +». «Видео на коленке» вызвали овации у посетителей Музея современного искусства Помпиду в Париже, узнал 6 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения The Art Newspaper Russia.

Видеоарт «Синих носов» признали частью наследия российского современного искусства. «Видео на коленке» Вячеслава Мизина и Александра Шабурова выставили 27 февраля в парижском Центре Помпиду.

Художники «Синих носов» передали свои видео в дар Музею Помпиду безвозмездно, их работы вошли в крупнейшую коллекцию русского современного искусства «Коллекция +». Обновление выставки включает более 100 работ от 20 авторов и коллекционеров российского современного искусства. Ранее выставка «Коллекция! Современное искусство из СССР и России 1950–2000 годов. Уникальный дар музею» появилась в сентябре 2014 года, более 40 дарителей передали Центру Помпиду 250 произведений и документов. Почти половину первой партии даров приобрёл благотворительный фонд Владимира Потанина.

Видео 18+ с youtube-канала «Отечественная документалистика».

«Видео на коленке» — это сборник шуток, пародий и гэгов на тему современного искусства, мировой повестки новостей и милицейских телесериалов. Основными актёрами стали Вячеслав Мизин и Александр Шабуров, в качестве массовки для съёмки своих видеоработ они часто привлекали новосибирских художников, кураторов, галеристов, родственников и детей. «Видео на коленке» в двух частях выставлялись в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина в Санкт-Петербурге и других арт-площадках, сейчас они есть в открытом доступе на Youtube.

Напомним, новосибирские арт-провокаторы сочинили «Сибирские актуальные сказки» о современном искусстве и местном менталитете к декабрю 2016 года. Пять томов «сказок» созданы современными поэтами и художниками в тандеме. «Азбуку современного искусства» создали Андрей Жданов и Игорь Шерко. «Жанры современного искусства в стихах» подготовили Виталий Красный и Вячеслав Мизин в виде ребусов и «речёвок». «Музей современного искусства» напечатали Андрей Родионов и Дмитрий Цветков. «Современное искусство в стихах и картинках» сделали Константин Скотников и Сергей Беспамятных. Свой вариант представили Герман Лукомников и Александр Шабуров.

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