 

ФК «Томь» пока не нашёл денег на выкуп арестованного имущества

 6 марта, 14:32
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ФК «Томь» пока не нашёл денег на выкуп арестованного имущества
Игроки ФК «Томь», фото с сайта fctomtomsk.ru

Футбольная команда «Томь» по-прежнему не может рассчитаться с долгами и выкупить своё имущество из-под ареста, узнал корреспондент Сиб.фм 6 марта из сообщения регионального управления службы судебных приставов по Томской области.

Не так давно клуб перечислил в счёт погашения налоговых платежей 30 млн рублей, однако этого оказалось недостаточно, поскольку у ФК уже возникли новые задолженности как по налогам, так и по страховым взносам.

«Из налоговой инспекции поступил новый исполнительный документ о взыскании ещё 14 млн рублей. Кроме того, перечисленных 30 млн рублей было недостаточно для погашения первой части долга, поскольку задолженность по налогам на момент проплаты составляла 32 млн рублей. Также ФК „Томь“ должен был внести исполнительский сбор за неоплату задолженности в добровольный срок — 2,64 млн рублей. На днях в службу поступил исполнительный документ и о взыскании страховых взносов на сумму 22 млн рублей. Таким образом, долг футбольного клуба вырос до 70 млн рублей», — констатирует УФССП по Томской области.

По сведениям ТАСС, в конце февраля спонсор «Томи» компания «Газпром нефть» направила клубу 200 млн рублей на погашение долгов. При этом общая сумма долга «Томи» перед всеми кредиторами по итогам 2016 года достигла 460 млн рублей. Более полугода в клубе не выплачивается зарплата игрокам, тренерскому штабу и персоналу. Во время зимнего перерыва ведущие футболисты покинули клуб, который находится в зоне вылета из российской премьер-лиги.

Напомним, в октябре 2016 года судебные приставы арестовали принадлежащее «Томи» и региональной федерации футбола административное здание стадиона «Труд» стоимостью 76 млн рублей. На торги недвижимость на данный момент не выставлялась.

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