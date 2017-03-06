 

Гимнастка из Новосибирска придумала образ на «Минуте славы» для Ренаты Литвиновой

 6 марта, 14:18
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Гимнастка из Новосибирска придумала образ на «Минуте славы» для Ренаты Литвиновой
Стоп-кадр с передачи «Минута славы»

Новосибирская школьница-гимнастка Алина Писяч вышла в полуфинал шоу талантов «Минуты славы» на Первом канале, в следующем акробатическом номере девочка учтёт замечания члена жюри конкурса Ренаты Литвиновой, рассказала корреспонденту Сиб.фм 6 марта сама Алина.

4 марта на Первом канале показали выпуск «Минуты славы», в котором новосибирская гимнастка Алина Писяч исполнила акробатический номер на воздушной сетке. Девочка летала над сценой без страховки на высоте трёх метров.

Выступление девочки оценивали судьи Владимир Познер, Рената Литвинова, Сергей Юрский и Сергей Светлаков. Члены жюри почти единодушно проголосовали за то, чтобы Алина Писяч продолжила борьбу в полуфинале. Против высказалась только Рената Литвинова.

В настоящее время Алина Писяч находится в Москве и вовсю готовится к съёмкам полуфинала «Минуты славы», которые назначены на 11 марта.

«Ренате Литвиновой не понравилось, что у меня нет образа, определённой темы, — пояснила корреспонденту Сиб.фм Алина Писяч. — И специально для неё я придумала образ для своего нового выступления».

«Но до съёмок раскрывать его не буду. Реквизит будет другой. Вместо воздушной сетки я буду выступать с корд де воланом — он представляет собой полотна, образующие качели», — добавила она.

13-летняя Алина Писяч учится в новосибирской школе № 23. Как пояснила школьница, в 3,5 года она пришла в гимнастику. Последние 2,5 года её увлекло цирковое искусство — воздушная гимнастика.

В «Минуте славы» девочка решила попробовать свои силы вслед за своим тренером Еленой Чайкиной, которая участвовала в телевизионном конкурсе три года назад. Подготовке к этому конкурсу Алина Писяч посвятила практически все свои тренировки с начала учёбы в цирковой студии у Чайкиной.

Фото предоставлено Алиной Писяч

«Моя бабушка поддерживает меня в моих начинаниях больше всего, — пояснила девочка. — Она мечтала работать в театре, но не получилось. И теперь бабушка во мне воплощает свои мечты. Кроме моральной поддержки, она покупает для моих тренировок и выступлений дорогой реквизит. Например, канат с особым плетением обошёлся в 40 тысяч рублей».

Фото предоставлено Алиной Писяч

Стоит отметить, что участники, выигравшие полуфинал шоу «Минута славы», попадают в десятку лучших и получают возможность побороться за главный приз — 5 млн рублей. Но, как отметила новосибирская гимнастка, участие в этом конкурсе чуть ли не важнее самой победы, поскольку телевизионный проект даёт возможность показать себя. Алина Писяч уже знает, чем будет заниматься в будущем.

«Лет до 30 можно работать воздушной гимнасткой, ездить по контракту за границу и неплохо зарабатывать, — рассказала она. — К примеру, мой тренер Елена Юрьевна работала раньше и в Америке, и в Китае. Когда я сама не смогу выступать, то тоже открою свою студию и буду учить других».

Напомним, что в декабре 2012 года кемеровский школьник Александр Старцев покорил жюри шоу «Танцы. Дети» на телеканале ТНТ.

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