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 6 марта, 16:51
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Голоса филармонии подарили «гимн Африки» и тюльпаны женщинам в метро Новосибирска
Фото Ростислава Нетисова предоставлено пресс-службой Новосибирской филармонии

Новосибирский ансамбль «Маркелловы голоса» инкогнито исполнил африканские песни Wimoweh и Kuo среди пассажиров метро — слушательницы получили в подарок тюльпаны к 8 марта, узнал 6 марта корреспондент Сиб.фм из пресс-службы Новосибирской филармонии.

«Маркелловы голоса» устроили хоровой флешмоб в Новосибирском метро в честь 8 марта. Восемь артистов смешались с толпой и начали петь африканские национальные песни на суахили, удивив прохожих в переходе станции метро «Площадь Ленина».

«Мы все так измучены зимой, нам так всем не хватает тепла и солнца, что мы решили именно эти ощущения подарить всем женщинам через африканский фольклор. Акустика здесь очень хорошая, прозвучало, по-моему, всё прекрасно. Изначально была идея спеть прямо на платформе станции „Площадь Ленина“, но, к сожалению, из соображений безопасности от неё пришлось отказаться», — рассказал художественный руководитель ансамбля «Маркелловы голоса» Игорь Тюваев.

Артисты дарили тюльпаны слушательницам и прохожим женщинам во время акции. Музыканты спели две африканские песни — Wimoweh, известную под названием Lion Sleeps tonight из анимационного мюзикла «Король Лев» и Kuo. По данным Rolling Stone, известная песня Lion sleeps tonight была написана зулусским музыкантом Соломоном Линдой и за 70 лет стала универсальной «африканской национальной» песней, которая символизировала глобализацию африканской культуры.

Напомним, жители Иркутска составили из автомобилей мерцающую валентинку на 14 февраля. Во флешмобе приняли участие около 40 автомобилей. Видеоролик, снятый с помощью квадрокоптера, был размещён на портале YouTube 13 февраля. На видео сердце, составленное из машин, мерцает разноцветными габаритными и поворотными огнями, а также стоп-сигналами.

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