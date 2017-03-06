Лидер группы Bad Boys Blue Джон Макинерни задержался в томской больнице

Солиста немецкой музыкальной группы Bad Boys Blue Джону Макинерни, которого после ДТП прооперировали в томской больнице скорой медицинской помощи (БСМП), врачи рекомендовали отложить перелёт, рассказал корреспонденту Сиб.фм менеджер музыканта Тарас Волковинский 6 марта.

В томскую больницу лидер группы Bad Boys Blue Джон Макинерни попал 4 марта с переломом бедра, которое получил в результате ДТП на трассе в Новосибирской области. Музыканту сделали операцию.

Волковинский отметил, что Макинерни после операции чувствовал себя хорошо. 6 марта они собирались лететь в Москву, а затем в Варшаву. Но врачи посоветовали отложить перелёт, чтобы избежать осложнений после операции.

Тарас Волковинский пояснил корреспонденту Сиб.фм, что точную дату перелёта ещё не назначили, поскольку этот вопрос нужно сначала согласовать с авиакомпанией.

«Состояние певца стабильное тяжёлое, — сообщил корреспонденту Сиб.фм заместитель главного врача по медицинской части БСМП Томска Андрей Серебренников. — Он сегодня был прооперирован ещё раз. Кроме перелома бедра, были выявлены другие повреждения. Пока у него состояние тяжёлое стабильное, поэтому он будет находиться в реанимации».

Напомним, что 4 марта 2017 года музыкальная группа Bad Boys Blue после концерта Mega Dance 90-х в Новосибирске направлялась в Томск, чтобы выступить там. По словам Тараса Волковинского, на трассе была плохая видимость из-за снегопада и гололедица. В машине, кроме Макинерни, находилась его супруга Сильвия Макинерни, Волковинский и водитель.

В районе города Болотное Новосибирской области, на 129-м километре, автомобиль с музыкантами столкнулся с припаркованной на обочине фурой. По словам Волковинского, через полчаса после случившегося на место приехала бригада скорой помощи, которая госпитализировала Макинерни в Болотное. Затем музыканта перевезли в Томск.