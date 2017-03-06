Мэрия Новосибирска перенесла остановку из-за весеннего разлома на магистрали

Остановка «Гостиница Обь» на самой загруженной улице Новосибирска переносится на 170 м из-за огромной трещины в тротуаре. Разлом возле стройки скандального объекта увеличился до 20 см за полгода, узнал 6 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-центра мэрии Новосибирска.

Трещина на улице Большевистской расширилась в два раза в связи с наступлением весны. Жители соседнего дома по улице Обской, 50 сообщили об этом в редакцию Сиб.фм 5 марта. По словам очевидцев, разлом сейчас составляет более 150 м в длину и 5-20 см в ширину, в отдельных местах замечена просадка грунта.

Извилистый дефект пролёг на стыке тротуара и проезжей части, около остановки общественного транспорта. Мэрия сообщила о переносе остановки «Гостиница Обь» на 170 метров в сторону Академгородка с началом ремонтных работ 6 марта.

В пресс-центре мэрии Новосибирска пообещали предоставить комментарий Главного управления благоустройства и озеленения Новосибирска в ответ на запрос Сиб.фм 6 марта.

Напомним, 100-метровая трещина на одной из главных транспортных артерий города появилась в ноябре 2016 года. Предварительной причиной в мэрии называли строительство Бизнес комплекса «Снежная Миля», котлован которой находится в 10 метрах от разлома. Местные жители активно жаловались на действия застройщика в мэрию, а трещина даже завела собственный аккаунт в твиттере.

Напомним, жители Новосибирска сорвали вырубку деревьев у клуба «Отдых» при сносе здания. Ранее застройщик СД «Альфа Капитал» в течение трёх дней, с 22 по 24 октября снёс единственный в районе Дом спорта, несмотря на протесты депутатов и местных жителей. Это было сделано спустя год после того как более 7,5 тысячи жителей подписались под обращением к мэру Новосибирска с требованием остановить снос Дома спорта, и градоначальник пообещал сделать всё возможное.