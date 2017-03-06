Мужчина погиб при пожаре из-за горевшего кресла в Новосибирске

В Новосибирске на улице Выборной загорелась квартира, в результате пожара погиб мужчина, рассказал корреспонденту Сиб.фм начальник новосибирской пожарной части № 3 Денис Быков 6 марта.

На втором этаже дома № 122/2 на улице Выборной в Новосибирске загорелась квартира. Соседи вызвали пожарных. Они прибыли на место в 13:29.

«Возгорание было ликвидировано соседями до прибытия пожарных. У кого-то из жильцов нашлись огнетушители, — пояснил корреспонденту Сиб.фм Денис Быков. — Горело кресло в квартире. В коридоре лежал мужчина без признаков жизни — на вид ему около 50 лет. У него были ожоги примерно на 30 % и отравление угарным газом. Пожарные стали проводить реанимацию, затем мужчину передали подъехавшей бригаде скорой помощи».

По словам Быкова, полчаса ушло на то, чтобы попытаться вернуть мужчину к жизни, но он скончался.

«Скорее всего, кресло загорелось из-за неосторожного курения, — выдвинул предположительную версию причины пожара Денис Быков. — Нередки случаи, когда люди курят в состоянии алкогольного опьянения, сидя в кресле, что приводят к таким трагическим последствиям».

Напомним, что 2 марта 2017 года в высотном жилом доме микрорайона «Горский» в Новосибирске случился пожар, в котором погибли два человека.