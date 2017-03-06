 

Мужчина погиб при пожаре из-за горевшего кресла в Новосибирске

 6 марта, 15:56
подходящие темы
Мужчина погиб при пожаре из-за горевшего кресла в Новосибирске
Фото с сайта bryansku.ru

В Новосибирске на улице Выборной загорелась квартира, в результате пожара погиб мужчина, рассказал корреспонденту Сиб.фм начальник новосибирской пожарной части № 3 Денис Быков 6 марта.

На втором этаже дома № 122/2 на улице Выборной в Новосибирске загорелась квартира. Соседи вызвали пожарных. Они прибыли на место в 13:29.

«Возгорание было ликвидировано соседями до прибытия пожарных. У кого-то из жильцов нашлись огнетушители, — пояснил корреспонденту Сиб.фм Денис Быков. — Горело кресло в квартире. В коридоре лежал мужчина без признаков жизни — на вид ему около 50 лет. У него были ожоги примерно на 30 % и отравление угарным газом. Пожарные стали проводить реанимацию, затем мужчину передали подъехавшей бригаде скорой помощи».

По словам Быкова, полчаса ушло на то, чтобы попытаться вернуть мужчину к жизни, но он скончался.

«Скорее всего, кресло загорелось из-за неосторожного курения, — выдвинул предположительную версию причины пожара Денис Быков. — Нередки случаи, когда люди курят в состоянии алкогольного опьянения, сидя в кресле, что приводят к таким трагическим последствиям».

Напомним, что 2 марта 2017 года в высотном жилом доме микрорайона «Горский» в Новосибирске случился пожар, в котором погибли два человека.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 25.11.2015, 07:30 • репортаж

Колыбель, цивилизация

Сбор помощи пострадавшим в Хакасии от апрельских пожаров гидроэнергетики начали сразу: более 15 млн рублей от «Русгидро» решили вложить в строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов. Как воплощается проект в сёлах, посмотрел корреспондент Сиб.фм.
 18.09.2015, 13:49 • репортаж

Уборочная компания

Корреспондент Сиб.фм побывал на акции «360 минут ради Байкала», чтобы увидеть, как совместная очистка берегов улучшает экологию и меняет массовое сознание.
 10.06.2015, 16:39 • репортаж

Быстрее, выше, энергичнее

На новосибирской ТЭЦ-5 прошли соревнования сотрудников. Это не только часть корпоративной культуры, но и жёсткая тренировка. Корреспонденты Сиб.фм вместе с игроками прошли все этапы соревнований и узнали, что взрослым, как детям, намного эффективнее обучаться играючи.
самое популярное
 21 февраля, 10:00 • интервью

Who is mister Навальный?

Политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный предвыборный штаб своей президентской кампании, провёл пресс-конференцию, поговорил с волонтёрами и дал интервью Сиб.фм.
 1 марта, 11:23 • новость

Массовые обыски начались в новосибирских школах

В новосибирском лицее № 22 «Надежда Сибири» и гимназии № 4 сотрудники ОБЭП провели обыски и изъяли документы, проверки планируются и в ряде других школ и детских садов Железнодорожного района.
 22 февраля, 11:00 • новость

Житель Новосибирска выиграл почти 8 млн рублей в лото

Неизвестный житель Новосибирска сыграл в «Гослото» и стал обладателем суперприза — почти 8 млн рублей.
 28 февраля, 18:15 • новость

Новосибирские следователи ищут убийцу пропавшего 16-летнего фаната гангста-рэпа

Следователи Новосибирска возбудили уголовное дело после трёх недель поисков 16-летнего Дмитрия Гудовского. Подросток ушёл из дома в пуховике цвета хаки и серой шапке с надписью Illegal, характерной для поклонников гангста-рэпа.
 28 февраля, 17:35 • новость

Жительница алтайского села получила условный срок за призыв отделить Сибирь от РФ

Чойский районный суд Республики Алтай приговорил к полутора годам заключения условно жительницу села Сёйка, которая разместила в интернете призывы отделить Сибирь от России.
 1 марта, 15:08 • новость

Новосибирские чиновники и общественники не смогли договориться о росте тарифов ЖКХ

В Новосибирске чиновники, энергетики и общественники на научно-практической конференции «ЖКХ, энергосистема и конкурентоспособность регионов» после четырёхчасовых обсуждений не смогли прийти к соглашению по поводу роста тарифов.
присоединяйтесь!
    