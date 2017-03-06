Два солёных озера Хакасии попали в мировой справочник потенциальных мёртвых морей

Учёные из Красноярска и Нидерландов опубликовали первый мировой справочник неперемешиваемых озёр, которые способны к резкому выбросу удушающих и болотных газов. Процессы перемешивания вод в популярных туристических озёрах Шира и Шунет легли в основу теории омертвения океанов, узнал 6 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Солёные озера в Хакасии попали в список из 80 мероктимических (неперемешиваемых) озёр мира со стоячей водой. Красноярские и голландские учёные опубликовали монографию в международном издательстве Springer. Соавторами научной публикации стали более 40 учёных из 12 стран мира.

Неперемешиваемые озёра отличаются устоявшимися слоями воды, которые могут не обновляться с поверхности до дна очень долго. Начиная с определённой глубины в воде уже нет кислорода, но там могут жить определённые животные и растения, обитают особые виды бактерий. Учёные утверждают, что при остановке циркуляции воды на глубине погибает рыба и другие виды животных.

Специалисты предупреждают: если «стоячее» озеро резко перемешивается после долгого застоя воды, то придонные слои поднимаются наверх и убивают всё живое. Самая крупная лимнологическая катастрофа произошла в 1986 году при резком перемешивании озера Ньюс в Африке из-за накопления вулканических газов. Угарные газы вышли наружу, заполнили долину и привели к гибели более 1,5 тысячи жителей деревень и всего домашнего скота в округе. Биофизики подчеркнули, что смертельно опасное озеро должно быть глубоким, иметь источник вулканических газов и медленный режим перемешивания. Притом смертельно опасных озёр в мире немного.

Перемешивание большинства меромиктических озёр приведёт к долгому неприятному запаху вокруг, гибели части рыбы и резкому помутнению воды, что скажется на туристической привлекательности и биоразнообразии. Авторы книги доказывают, что меромиктические озёра — это не редкие природные объекты, а скорее особые состояния почти любого водоёма. Инициаторы монографии о неперемешиваемых озёрах из Красноярского научного центра СО РАН изучали солёные озёра Шира и Шунет в Хакасии 20 лет, чтобы предсказывать процессы омертвения в озёрах и океанах.

«Мы хорошо изучили процесс меромиксии, но в книге не хватает теории прогнозов наступления или, наоборот, разрушения состояния неперемешивания. Уверен, что мы должны выходить на общую теорию и общие механизмы в работе водоёмов разного размера, от озёр до океанов: газообмен на границе воды с атмосферой, устойчивость стратификации, выживание акваценоза в экстремальной среде, управление состоянием экосистем и многих других явлений», — рассказал академик Красноярского научного центра Андрей Дегерменджи.

Напомним, два заповедных озера Турпанье и Кошарное пострадали от экологической катастрофы в Республике Хакасии в 2016 году. По версии следствия, угольная компания разрабатывала Майхырское месторождение вопреки заключению государственной экспертизы по вопросам окружающей среды. При взрывах и откачке воды из разреза в озеро было нарушено движение грунтовых вод озера — возможно, произошёл выброс метана в водоём. Ущерб природе оценили в 154 млн рублей: погибла рыба и комовая база для гнездовья видов птиц, занесённых в Красную Книгу.