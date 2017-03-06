Красноярские православные возмутились рассказом «Глюк» от создателя поросёнка Петра

Члены общественного совета при Красноярской митрополии РПЦ возмутились рассказом «Глюк», созданным известной писательницей Людмилой Петрушевской; по мнению православных экспертов, детское произведение содержит пропаганду употребления наркотиков, узнал корреспондент Сиб.фм 6 марта из сообщения пресс-службы общественного совета.

Петрушевская известна в России прежде всего как автор нескольких книг о приключениях поросёнка Петра, ставшего популярным интернет-мемом. Однако внимание красноярских общественников привлекли не эти книги, а рассказ, посвящённый жизни девочки-подростка Тани, употребляющей некие таблетки, которыми одноклассники торговали на дискотеке. К девочке является персонаж по имени Глюк, и она начинает видеть яркие галлюцинации.

Больше всего членов общественного совета при красноярской митрополии возмутило то, что рассказ «Глюк» вошёл в сборник произведений в серии «Юношеская библиотека» с пометкой «12+». В настоящее время рассказ входит в программу внеклассного чтения в школе.

По словам председателя красноярской общественной организации «Фонд Победы» Дмитрия Атанаева, рассказ «Глюк» является «апофеозом безумия» и опасен для психики детей.

«Эта литература — пропаганда эгоизма и наркотиков. Она навязывает молодому поколению весьма сомнительные ценности: деньги, псевдоуспешность, популярность у сверстников любой ценой», — цитирует Атанаева пресс-служба общественного совета.

Доктор юридических наук Николай Цуканов сообщил, что обсуждаемый рассказ с пометкой «12+» может попасть под статью 6.17 КоАП РФ «Нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также статью 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств».

Ещё один член общественного совета ректор Красноярского педагогического института имени В. П. Астафьева Валерий Ковалевский выразил готовность дать экспертную оценку обсуждаемому рассказу, которая может быть направлена в Министерство образования РФ. Окончательное решение члены совета намерены принять в конце марта на заседании, которое пройдёт под председательством депутата Госдумы Виктора Зубарева.

Напомним, в сентябре 2016 года бывший активист томского отделения НОД Алексей Шпомер принял раскрашенную в цвета радуги лестницу у городского центра семейной медицины за пропаганду гомосексуализма и попросил мэра Томска её перекрасить.