 

Житель Иркутской области пытался пронести в самолёт гашиш под видом конфет

 6 марта, 17:17
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Житель Иркутской области пытался пронести в самолёт гашиш под видом конфет
Фото с сайта вслу.мвд.рф

Сотрудники полиции задержали в аэропорту Иркутска 24-летнего жителя области, который пытался незаметно пронести на борт самолёта партию гашиша под видом конфет, узнал корреспондент Сиб.фм 6 марта из сообщения пресс-службы Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

Внимание полицейских молодой человек, вылетавший в Якутию, привлёк во время досмотра ручной клади пассажиров.

«В сумке 24-летнего жителя посёлка Вихоревка Братского района были найдены фантики из под конфет, в которых предположительно находился растительный наркотик. Проведённая экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — гашиш общим весом около 35 граммов», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение и перевозка наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, в начале марта в Туве бывший депутат Верховного Хурала республики Эдуард Дагба-Лама был осуждён на два года колонии за хранение и перевозку партии гашиша. Экс-парламентарий был задержан сотрудниками ФСБ и Госнаркоконтроля, когда перевозил в своём автомобиле около сотни расфасованных по весу плиток наркотика. Общая масса изъятого вещества составила 323 грамма. Суд посчитал доказанным, что наркотики мужчина перевозил и хранил без цели сбыта.

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