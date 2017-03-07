 

Аналитики Яндекса перевернули стереотипы о подарках к гендерным праздникам в Сибири

 7 марта, 18:24
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Аналитики Яндекса перевернули стереотипы о подарках к гендерным праздникам в Сибири
Фото с сайта www.mix.tn.kz

Жители Сибири покупают больше бытовой техники помимо цветов к 8 марта. Покупатели интернет-магазинов заказали на 15 % меньше косметики, чем за день до празднования 23 февраля, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения Яндекса в Новосибирске 7 марта.

Аналитики Яндекс.Денег доказали, что перед 23 февраля чаще покупают косметику, а перед 8 марта приобретают бытовую технику. Статистику онлайн-покупок на 75 000 сайтах из городов Сибири за неделю до Дня защитника отечества и Международного женского дня проанализировали в компании.

Жители Сибири купили в два раза больше цветов к 8 марта, средний чек за букет составил 850 рублей. Букеты к 23 февраля заказывали через интернет в среднем за 770 рублей.

Покупатели приобрели меньше косметики к 8 марта на 15 % и заплатили в среднем по 2 065 рублей. Притом траты на средства по уходу за кожей и парфюмерию к 23 февраля составили около 2 816 рублей по Сибири. Больший спад в 29 % произошёл в спросе на одежду и аксессуары по сравнению с февралём, однако средний чек покупки вырос с 1 056 рублей до 1 490 рублей.

Бытовая техника стала одним из популярных подарков женщинам, продажи интернет-магазинов выросли на 65 % в сравнении предпраздничных недель. Мужчины тратили на электротовары в среднем более 10 700 рублей, тогда как перед 23 февраля за электронику платили по 2 900 рублей.

Немного вырос спрос на сувениры к 8 марта, на них стали тратить по 1 065 рублей, а перед 23 февраля платили по 722 рубля в среднем.

Напомним, что в конце 2016 года Яндекс обнаружил у жителей Сибири страсть дарить секс-игрушки и украшения. Пользователи Яндекс.Кассы охотно покупали одежду и аксессуары, расходы на ювелирные украшения выросли в 2,5 раза с прошлого месяца. Средний чек на украшения жителей Сибири вырос до 6 200 рублей, тогда как в среднем по России тратят вдвое меньше. Покупать бытовую технику перед Новым годом стали на треть меньше покупателей, а вот спрос на секс-игрушки вырос в три раза по Сибири.

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