Экс-мэр Красноярска ради экологии призвал «спрашивать с олигархов по-серьёзному»

Действующий депутат Госдумы и бывший мэр Красноярска Пётр Пимашков призвал власти города «спрашивать с олигархов по-серьёзному», чтобы защитить экологию мегаполиса от вредных выбросов предприятий, узнал корреспондент Сиб.фм 7 марта из интервью с парламентарием, которое вышло в эфире государственной телерадиокомпании «Красноярск» (филиал ВГТРК).

Рассуждая о том, что экологическая обстановка в Красноярске ухудшилась, Пимашков напомнил о горевшей в черте города в течение нескольких месяцев свалке отходов Енисейского ЦБК. Предприятие, многие годы входившее в структуры, подконтрольные миллиардеру Олегу Дерипаске, накопило более 160 тысяч кубометров опилок, которые в конце 2015 года загорелись, и ядовитым дымом заволокло значительную часть города. Собственник предприятия не принял мер к тушению, и оплачивать дорогостоящие работы по ликвидации горения пришлось мэрии Красноярска. Затем суд обязал ЦБК перечислить в пользу городской казны более 20 млн рублей.

«Этот год определён президентом РФ как Год экологии в нашей стране, и мы должны предпринять ну самые серьёзные меры для того, чтобы улучшать экологическую обстановку в нашем городе. Чтобы у нас не было таких случаев, когда целый год в прошлом году горела свалка Енисейского ЦБК, и те олигархи, которые отвечают, ничего не делали, и городу пришлось за свои средства — как говорится, небольшие — вот эту ликвидировать свалку. Я не знаю, рассчитались эти олигархи или не рассчитались, но спрашивать с них надо по-серьёзному», — призвал бывший градоначальник.

В интервью Пимашков также прокомментировал и недавнюю инициативу руководителя ГУ МВД по Красноярскому краю Александра Речицкого, который предложил запретить в регионе продажу алкоголя по пятницам, чтобы снизить число преступлений, совершаемых жителями края в нетрезвом состоянии. Депутат сообщил, что готов поддержать любую подобную инициативу, которая способна сократить продажу алкоголя, и вообще сам является сторонником государственной монополии на производство водки.

«Если нет государственной монополии на водку, то уж государственную приёмку — как раньше было на военных заводах — мы должны туда, на все эти заводы, которых имеется в стране 300 с лишним, выставить. Чтобы продукт, который производится, был качественный. А все ограничения, конечно, надо. И ограничения, и убеждение, и СМИ, и занятия спортом. Мы должны все бороться с этой бедой», — констатировал Пётр Пимашков.

Напомним, ранее сопредседатель красноярского экологического движения «КрасЭкоФронт» Сергей Шахматов сообщил Сиб.фм, что считает оправданной привычку некоторых жителей промышленных районов Красноярска закрывать по ночам форточки — таким образом, по оценке эксперта, можно избежать последствий ночных залповых выбросов предприятий.