Городская свалка горит в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска горит городская свалка, дым от которой отравляет жителей близлежащего района, рассказал корреспонденту Сиб.фм 7 марта местный житель Антон Белкин.

По словам Антона Белкина, дым от горящей городской свалки распространился в районе остановки Амбулаторной, улиц Профилактической, Отдыха, Лирической, Музыкальной и других прилегающих территориях.

Видео Антона Белкина

«Этот дым постоянный. И когда роза ветров в другую сторону дует, мы его не ощущаем. Но сегодня свалка опять нас травит, и терпение кончилось, — рассказал корреспонденту Сиб.фм Антон Белкин. — Пожарных мы не вызывали. Они всё равно не могут туда подъехать, поскольку к месту возгорания дороги нет. Мы сами ездили на помойку. На свалке у меня спросили, как давно мы стали жить в этом районе. Я ответил, что пять лет назад заселились. Мне сказали, мол, пишите жалобы, и ещё долго будете ждать».

Видео Антона Белкина

Белкин пояснил, что позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу Новосибирска 051. Там ответили, что в проблеме разберутся. По словам Антона Белкина, в этом районе выдавали квартиры ветеранам боевых действий. Сам Белкин — ветеран войны в Чечне.

«Мы и так здоровье потратили в Чечне, а тут ещё, получается, нас травят», — добавил он.

Напомним, что в начале февраля 2017 года загорелась свалка вблизи новосибирского Академгородка и Кольцово. Пожарные неделю тушили возгорание.

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