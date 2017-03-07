Главной «Леди в погонах» Новосибирска стала сотрудница конной полиции

Десять сотрудниц МВД прошли в финал конкурса красоты среди полицейских, кавалерист Оксана Сагалакова, криминалист Юлия Дмитриенко и следователь Карина Шатрок составили тройку лучших женщин в полиции. Инспектор ГИБДД Кира Ларионова победила в интернет-голосовании, узнал 7 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения ГУ МВД по Новосибирской области.

Девушка — полицейский из кавалерийского полка ППС стала самой красивой сотрудницей МВД Новосибирска. Финал конкурса «Леди в погонах-2017» прошёл 6 мая в новосибирском драматическом театре «Глобус».

Жюри выбрало 10 финалисток из 37 претенденток на титул «Леди в погонах-2017» в середине февраля. Девушки-полицейские рассказали о себе, своей жизни и профессии и выступили с творческими номерами — читали стихи, исполняли песни в народном, эстрадном жанре и стилях рэп и рок, танцевали чарующий вальс и зажигательное фламенко. Будущая победительница конкурса выехала на сцену верхом и виртуозно гарцевала на коне.

Одна из девушек-полицейских устроила перформанс в жанре контемпорари арт. В конце участницы устроили дефиле в платьях, посвящённых году экологии в России.

Корону победительницы получила полицейский-кавалерист ППС УМВД РФ по городу Новосибирску Оксана Сагалакова. «Первой вице-леди в погонах» стала сотрудница Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД Юлия Дмитриенко, корона «Второй вице-леди» досталась следователю Отдела полиции «Дзержинский» в Новосибирске Карина Шатрок.

Инспектор ДПС ГИБДД по Новосибирской области Кира Ларионова стала «Леди зрительских симпатий» по результатам голосования на сайте полиции региона. Другая инспектор ГИБДД Анна Литвинова стала «Леди очарование», «Леди грациозность» объявили следователя из главного следственного управления полиции Юлию Скибор. Титул «Леди совершенство» присудили следователю отдела полиции в Советском районе Екатерине Кулаго.

Ещё три финалистки конкурса работают в районных отделах полиции. «Леди вдохновение» стала дознаватель полиции из Сузунского района Ксения Казанцева «Леди элегантность» стала дознаватель отдела МВД России " Каргатский" Анна Скулкина, «Леди уникальность» — это инспектор Штаба отдела МВД России по Купинскому району Елена Тимофеева.

Напомним, брюнетка и мать годовалого сына Анна Шпикельман из Новосибирска победила на конкурсе красоты «Миссис Новосибирск International» в феврале 2017 года и теперь поедет на всероссийский конкурс "Миссис России Мира«.Победительница получила кольцо с бриллиантами и рубином и дорогостоящие подарки от партнёров конкурса. Но самый главный приз — это участие в финале всероссийского конкурса красоты «Миссис России Мира», по словам Карелиной, участие во всероссийском конкурсе стоит порядка 50 тысяч рублей.