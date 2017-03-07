Новосибирские депутаты перепутали детей во время награждения школьника

Депутаты Новосибирска наградили 10-летнего Андрея Фёдорова за то, что он спас во время пожара сестру, хотя на самом деле он вынес из огня брата, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения НГС 7 марта.

16 ноября 2016 года в Новосибирске сгорели дотла два дома, в которых жили семьи с 11 детьми, 9 из которых — приёмные. Во время пожара Андрей Фёдоров вынес на руках из горящего дома младшего брата.

Депутат совета депутатов Новосибирска Сергей Трубников пришёл в школу, где учится Андрей Фёдоров, и вручил ему благодарственное письмо за спасение человека при пожаре. Мальчику подарили сертификат на 2 тысячи рублей в спортивный магазин.

На сайте совета депутатов указано, что мальчика наградили за спасение сестры, хотя он спас брата. Ольга Куприянова, воспитывающая мальчика, высказала предположение, что причиной путаницы могли стать похожие имена детей, которых они воспитывают — Владислав и Владлена.

Напомним, что в феврале 2017 года новосибирские власти по ошибке раздали юбилейные медали с цветами итальянского флага.