 

Новосибирский институт войдёт в концерн «Калашников» с проектом для морпехов

 7 марта, 16:49
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Новосибирский институт войдёт в концерн «Калашников» с проектом для морпехов
Фото с сайта www.topwar.ru

Треть акций новосибирского института прикладной физики купит оружейный концерн «Калашников» для создания совместных проектов с Минобороны. Учёные разработали проект помехового комплекса на десантные катера ВМФ в Крыму, узнал 7 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС.

Новосибирские физики СО РАН получат новые оборонные заказы от Министерства обороны РФ и Минпромторга РФ. Концерн «Калашников» приобретёт треть акций института у собственника НПО «Курганприбор».

Совет директоров «Курганприбора» завершает переговоры о продаже 30 % акций для устойчивого развития ОАО «Институт прикладной физики» в Новосибирске. Исследователи зарекомендовали себя как создателей средств радиоэлектронного противодействия на море и производителей неуправляемых авиационных ракет.

«В инициативном порядке мы делаем комплекс помеховый для кораблей быстрого реагирования, для катеров десантной морской пехоты. На Чёрном море два корабля: поставим летом-осенью наш комплекс туда», — сообщил генеральный директор Института прикладной физики Алексей Барышев.

Напомним, глава «РОСНАНО» положительно оценил потенциал новосибирского завода «НЭВЗ-Керамикс» по производству керамических композитов. Предприятие изготавливает защитные пластины для брони бронежилетов нового поколения «Корсар» и бронетехники будущего — танков «Армата», БМП «Курганец» и других. Также предприятие выпускает керамические протезы прочнее титановых и может войти в будущий биомедицинский кластер на базе НИИТО.

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