 

Организаторы Тотального диктанта превратили робота-шутника в «диктатора»

 7 марта, 15:35
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Организаторы Тотального диктанта превратили робота-шутника в «диктатора»
Фото пресс-службы Тотального диктанта-2017

Российский робот-промоутер Rbot.100 будет диктовать текст Тотального диктанта на всероссийской акции проверки грамотности в Новосибирске. Организаторы акции назвали робота для выставок и праздников «Диктатором», он будет диктовать текст для 900 человек вместо шуток, узнал 7 марта корреспондент Сиб.фм в оргкомитете Тотального диктанта.

Оргкомитет Тотального диктанта решил отправить робота в качестве диктора текста Леонида Юзефовича в Новосибирский госуниверситет экономики и управления. Видео с роботом Rbot.100 появилось на сайте оргкомитета 7 марта.

Робота-промоутера от российских производителей организаторы назвали «Диктатором». Компания-изготовитель Rbot продаёт управляемых роботов по цене от 349 тысяч рублей для презентаций, рекламы, общения с журналистами, развлечения гостей на мероприятиях. Модификации робота способны выступать в качестве учителя, пресс-секретаря, бармена или ведущего.

Производители предупредили остерегаться нелегальных роботов, так как множество неавторизованных компаний сдают их в аренду нелегально, без подтверждения сертификации на эти услуги. Разработчики отметили, что аренда дешевле стоимости, указанной в прайс-листах на сайте может привести к тому, что устройство не будет полноценно работать, говорится в сообщении на сайте Rbot от 19 февраля 2015 года. Минимальная стоимость официальной работы робота составляет 29,7 тысячи рублей за три часа.

«Всех дикторов Тотального диктанта мы называем „диктаторами“, в этом проявилось чувство юмора организаторов. Я не знаю технические подробности и точную модель робота, но это единственный подобный робот в Новосибирске. Знаю, что куплен он не вчера, и компания предоставляет его в аренду с полной техподдержкой. Робот выступит на площадке НГУЭиУ, мы ожидаем от 600 до 900 человек», — рассказала Сиб.фм пресс-секретарь Тотального диктанта Екатерина Кузнецова.

Тотальный диктант-2017 пройдёт в сотнях городов России и мира 8 апреля. Напомним, автор текста 2017 года Леонид Юзефович был выбран летом на стратегической сессии Тотального диктанта на Байкале, а во время приезда писателя в Новосибирск организаторы встречались с ним тайно. Текст посвящён главным городам в жизни Леонида Абрамовича Юзефовича — Перми, Улан-Удэ и Санкт-Петербургу — и рекам, на которых они стоят.

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