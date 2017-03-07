Правдивый фильм про Бориса Немцова покажут в Новосибирске

В Новосибирске выйдет в прокат документальный фильм-биография про российского политика и оппозиционера Бориса Немцова «Слишком свободный человек» — зрители узнают, через что прошла Россия за последние 25 лет, рассказал корреспонденту Сиб.фм 7 марта режиссёр картины Михаил Фишман.

9 марта в 19:00 в новосибирском кинотеатре «Пионер» режиссёр и соавтор документального фильма о Борисе Немцове «Слишком свободный человек», журналист Михаил Фишман представит премьеру картины. С 10 марта фильм войдёт в прокат в кинотеатре «Аврора».

Работа над фильмом началась летом 2015 года, спустя полгода после того, как случилось убийство Бориса Немцова. 27 февраля политика застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве — накануне оппозиционного антикризисного марша «Весна», одним из организаторов которого он был и который должен был состояться 1 марта 2015 года.

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Фильм «Слишком свободный человек» представляет собой политическую биографию Бориса Немцова с 1991 года и до момента его гибели. Авторы фильма — известные российские журналисты Михаил Фишман и Вера Кричевская.

«По большому счёту это картина о Борисе Немцове и истории нашей страны. В фильме рассказывается о том, через что прошла Россия за последние 25 лет, и Немцов был вместе с ней на ключевых „развилках“, — пояснил корреспонденту Сиб.фм Михаил Фишман. — Многие говорят, что это первая попытка осмыслить наш путь с 1991 года кинематографическим образом. Думаю, фильм будет интересен не только людям старшего возраста, которые прошли сами через это всё, но и тем, кто не помнит 1990-е годы. Зритель получит возможность вспомнить или узнать, как это было: что такое война в Чечне, как появилось правительство младореформаторов в 1997 году, что представляла собой политика Ельцина, как олигархи боролись между собой за власть и собственность, что принёс Путин со своим приходом и многое другое».

«В фильме мы постарались ответить на главный вопрос: как мы пришли туда, куда пришли сейчас?» — подчеркнул режиссёр.

В работе над фильмом авторы проделали большую работу с архивами, взяли несколько десятков интервью, некоторые из которых не уместились в фильм. Спикерами выступили люди, которые определяли и определяют российскую политику и экономику в России.

«Немцов — уникальная фигура, — отметил Фишман. — Он общался с настолько разного рода людьми, что они, казалось бы, в реальной жизни никак не могут пересечься. Например, с одной стороны — миллиардер Михаил Фридман, с другой — оппозиционер Алексей Навальный. Это дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и активист Илья Яшин. Это миллиардер Михаил Прохоров и политик Ирина Хакамада. Этих людей объединил наш фильм».

Фишман сказал, что специальных авторских выводов в фильме нет. В нём собраны только живые свидетельства людей о Немцове и о времени, в котором он жил. По его словам, во время работы над фильмом никакого давления со стороны российского правительства и недоброжелателей Немцова на авторов не оказывалось.

«„Слишком свободный человек“, — это высказывание одного из коллег и товарищей Немцова, политика Олега Сысуева. Он говорит эти слова в фильме, — пояснил название режиссёр. — И мы подумали, что это и есть определяющее в жизни Бориса Немцова, вне зависимости от времени. И в 1990-х, и в 2000-х он оказался слишком свободным человеком».

Напомним, что в феврале 2016 года новосибирские власти не разрешили проводить митинг в память Бориса Немцова в Первомайском сквере, который находится в центре города, а предложили другое место для проведения акции — набережную Оби.