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 7 марта, 17:27
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Робот-альфонс покорит новосибирских женщин ради популярности в Instagram
Фото пресс-службы Московского технологического института

Обаятельный московский робот составит конкуренцию любителям знакомств в торговом центре Новосибирска. Разработчики научили «Алантима» писать стихи, делать комплименты, сверкать глазами, фотографировать и позировать в Instagram, узнал 7 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения Московского технологического института.

Московские робототехники создали робота-красавчика для покорения сибирских женщин к 8 марта. Интерактивная выставка роботов «Мир будущего» открылась 4 марта в торговом центре «МЕГА Новосибирск».

Робот «Алантим» в бабочке-галстуке и с горящими сердечками в глазах будет встречать посетительниц ТЦ уже 8 марта. Он обучен говорить комплименты, писать стихи и позировать для фото в Instagram, а также сам может снимать фото девушек для соцсетей.

Организаторы собрали инновационные разработки компаний России и мира — робо-танцоров NAO и Meccanoid, художника mSpider и пушистый робо-зоопарк. Гостей ждут 20 развлекательных площадок, в том числе «арена дронов».

Напомним, организаторы Тотального диктанта превратили робота-шутника в «диктатора». Оргкомитет Тотального диктанта решил отправить робота в качестве диктора текста Леонида Юзефовича в Новосибирский госуниверситет экономики и управления. Ожидается, что он прочтёт текст перед аудиторией в 90 человек.

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