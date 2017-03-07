Самолёт нарисовал в небе над Новосибирском знак бесконечности

Гигантскую восьмёрку нарисовал в небе над Новосибирском неизвестный пилот самолёта, жители города выложили в соцсетях фотографии, узнал корреспондент Сиб.фм 7 марта из сообщения РИА Новости.

7 марта примерно в 11:15 местного времени неизвестный пилот нарисовал конденсационным следом фигуру, образующую цифру 8 или знак бесконечности, в небе над Новосибирском. Затем самолёт ушёл на снижение.

Фигуру заметили с улиц рядом с метро «Золотая нива», в Кировском районе и даже в посёлке Краснообск. Жители Новосибирска и пригородов выложили фотографии этой фигуры. Многие решили, что это оригинальное поздравление женщин с наступающим праздником.

Напомним, что в 2015 году в Новосибирске накануне 8 марта открылся автомат по продаже невянущих цветов.