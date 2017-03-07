 

Шойгу: новое ракетное вооружение РФ создадут в Красноярске

 7 марта, 17:23
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Шойгу: новое ракетное вооружение РФ создадут в Красноярске
Сергей Шойгу на «Красмаше», фото с сайта krasm.com

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассчитывает, что начавшаяся модернизация технологических линий Красноярского машиностроительного завода («Красмаш») позволит создавать новые образцы современного ракетного вооружения, узнал корреспондент Сиб.фм 7 марта из сообщения РИА Новости по итогам селекторного совещания в министерстве.

Шойгу подчеркнул, что в Минобороны следят за ходом модернизации «Красмаша» в еженедельном режиме, одновременно на предприятии идут работы по созданию новых современных ракет. В целом федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года» предусматривает реконструкцию 28 предприятий военно-промышленного комплекса страны. Министр призвал подчинённых обеспечить непрерывный контроль за выполнением всех работ и своевременно решать возникающие вопросы.

Также по итогам совещания стало известно, что до конца 2020 года в состав Военно-морского флота России войдут два новейших многоцелевых фрегата проекта 22350, оснащённых высокоточными ударными комплексами «Калибр» и «Оникс». Такие же ракетные комплексы получат и российские атомные подводные крейсеры проекта 949А «Антей», основное предназначение которых — уничтожение авианосцев. По оценке Минобороны, «Калибр» может в перспективе стать основным фактором сдерживания потенциального агрессора.

Кроме того, Шойгу сообщил, что в России начаты государственные испытания перспективной зенитной управляемой ракеты большой дальности.

Напомним, в марте должны начаться бросковые (лётные) испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты пятого поколения «Сармат», которую производят в Красноярске. Это оружие придёт на смену производимой на Украине ракете четвёртого поколения «Воевода» (по классификации НАТО — «Сатана»).

В Минобороны сообщали, что запас мощности «Сармата» будет подходящим для полётов через любой из полюсов Земли по непредсказуемой для потенциального противника траектории. Многие основные характеристики стратегического оружия засекречены.

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