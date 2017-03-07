 

Стена жилого дома обрушилась на машину в Новосибирске

 7 марта, 18:20
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Стена жилого дома обрушилась на машину в Новосибирске
Фото с сайта om-saratov.ru

Кирпичная кладка обрушилась со стены жилого дома № 23 по улице Чаплыгина на припаркованный во дворе автомобиль, рассказал корреспонденту Сиб.фм владелец пострадавшей машины 7 марта.

В редакцию Сиб.фм обратился житель Новосибирска, который сообщил, что около 15 часов на его припаркованный возле фасада жилого дома № 23 по улице Чаплыгина обрушились фрагменты кирпичной кладки. Кирпичи пробили заднее стекло автомобиля.

«Стекло буду менять, поскольку в нём отверстие, — сказал владелец автомобиля, — Ремонт обойдётся примерно в 6-7 тысяч рублей, наверное. Пока не отремонтирую, ездить на машине не смогу».

Фото повреждения автомобиля, предоставленное владельцем

Дом, у которого обрушилась часть фасада, обслуживает ЖЭУ № 3.

«Ну, мы в курсе, что обрушилось на машину, знаем, что стекло разбилось, и что? —прокомментировал ситуацию корреспонденту Сиб.фм инженер ЖЭУ № 3 Сергей Ялконский. — Машина близко стояла возле фасада».

На вопрос журналиста, висит ли предупреждение о том, что фасад находится в аварийном состоянии, сотрудник ЖЭУ ответил отрицательно.

«Там обтянем всё это дело (заградительной лентой — прим. Сиб.фм), чтобы машины не ставили, и всё», — добавил Ялконский.

Напомним, что 10 февраля 2015 года обрушившаяся крыша авторемонтной мастерской в Новосибирске смяла три грузовика и два троллейбуса.

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