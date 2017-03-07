 

Новосибирский зоопарк отказался баловать детёнышей шимпанзе игрушками с помощью Монтессори

 7 марта, 08:00
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Новосибирский зоопарк отказался баловать детёнышей шимпанзе игрушками с помощью Монтессори
Фото с сайта www.goodnewsanimal.ru

Новосибирские дети подарили десятки кубиков, мячей и одеял для маленьких шимпанзе — сотрудники зоопарка выдали человекообразным строго по одной игрушке. Шимпанзе ведут себя, как двухлетние дети, которых обучают по методике Монтессори, узнал 6 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Новосибирского зоопарка.

Новосибирские дети с родителями принесли десятки кубиков, мячей и пирамидок для детёнышей шимпанзе Фили и Люси. Подросшие посетители тщательно подбирали подходящие для человекообразных обезьян игрушки из своей коллекции.

За неделю до этого зоопарк попросил посетителей о помощи, так как молодые шимпанзе активно ломали и разбирали игрушки. Животным нужны были одеяла: обезьянки кутались в них и спали, но затем рвали в ходе игры и делёжки. Сотрудники зоопарка попросили принести большие машинки, пирамидки, кубики, ключи, предпочтительно из пластика.

«Всё, что можно, неугомонные Филя и Люся разбирают и разгрызают. Это говорит о том, что наши шимпанзе хорошо развиваются. Их ловкие движения, игры, так похожие на игры детей, собирают у вольера людей. Мы наблюдаем за шимпанзе и обязательно расскажем о том, чему Филя и Люся научились», — сообщили в пресс-службе Новосибирского зоопарка.

Специалисты отметили, что обезьянки ведут себя, как двухлетние дети, но решили выдавать не более одной-двух игрушек каждой, чтобы не рассеивать их внимание и принести больше пользы.

Новосибирских детёнышей шимпанзе воспитывают с элементами методики Монтессори, выяснил корреспондент Сиб.фм. Среди людей желание двухлетнего ребёнка разобрать или сломать игрушку характерно для детей с гиперактивностью и отставанием в развитии, по данным сайта «Дефектолог.ru». Согласно теории Монтессори, родители таких детей должны направлять развитие своих детей через изменение окружающей среды, но не систему наказаний — поощрений.

Напомним, новосибирский зоопарк объяснил любовь белых медведей к дорожным знакам. Заградительные конусы для дорожных работ используют в зоопарках по всему миру для обогащения среды и разнообразия. Белые медведи в зоопарках часто проделывают дырку в вершине конуса и ходят с ним на голове. При этом даже дикие белые медведи в Канаде и на Аляске часто крадут с дорог оранжевые пластиковые конусы.

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