Американка рассказала про 15-летний плен в таёжном монастыре под Красноярском

Гражданка США российского происхождения рассказала о 15 годах, проведённых ею не по своей воле в одном из староверческих монастырей в тайге Красноярского края, корреспондент Сиб.фм ознакомился с историей, опубликованной 8 марта изданием «Медиазона», которое специализируется на вопросах защиты прав граждан.

Фамилию американки издание не публикует по её же просьбе, сообщается, что зовут девушку Елизавета. Она родилась в штате Орегон, родителями были потомки староверов, сбежавших из СССР ещё при правлении Иосифа Сталина. Воспитанием девушки занималась тётка, так как мать страдала алкоголизмом и даже на какое-то время была заключена в тюрьму. В 2000 году тётка, по примеру других староверов, проживающих в США, приняла решение отправить свою воспитанницу в Россию в один из сохранившихся староверческих монастырей.

Девушке объяснили, что она едет ненадолго — только для того, чтобы посмотреть на родину предков. Монастырь, куда отвезли Елизавету, оказался расположен на реке Дубчес в Туруханском районе Красноярского края на границе с Томской областью. Добраться туда можно было только после нескольких суток пешего пути по тайге.

По словам Елизаветы, её поселили в одном из семи монастырей, в которых в общей сложности обитает до 800 человек. Девушке пришлось жить в тяжёлых условиях, скудно питаться, постоянно заниматься физическим трудом, соблюдать другие строгие законы старообрядческой общины. Елизавета часто болела, поэтому обитатели монастыря постоянно говорили ей о том, что скоро она отправится в иной мир. Все просьбы вернуть её домой или просто отпустить из монастыря встречались отказом.

Только через 15 лет жизни в тайге девушке удалось сбежать из общины и добраться до Красноярска. Там она нашла людей, согласившихся ей помочь, обратилась к врачам, диагностировавшим у неё аллергию на холод, а также связалась с родственниками в США. После долгих попыток оформить какие-либо документы (детский паспорт давно сожгли в монастыре) Елизавета всё-таки получила в посольстве США паспорт и уехала на родину.

Напомним, в начале 2015 года прокуратура Омской области обвинила в экстремизме 53-летнего Александра Хиневича, который организовал и возглавил в регионе незарегистрированные религиозные объединения «Древнерусская Церковь Староверов» и «Асгардское Духовное Училище Древнерусской Инглиистической Церкви Православных Староверов — Инглингов».