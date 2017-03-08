 

Хабенский сыграет человека с ДЦП из Новокузнецка

 8 марта, 12:42
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Хабенский сыграет человека с ДЦП из Новокузнецка
Фото с сайта kinoafisha.info

Актёр Константин Хабенский готовится сыграть реального человека с диагнозом ДЦП — Аркадия Цукера из Новокузнецка, драма будет называться «Временные трудности», узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Собака.ru» 8 марта.

Проект драмы «Временные трудности» представили на очной защите в Фонде кино в 2016 году. Режиссёром картины выступил Павел Руминов, который снял фильмы «Мёртвые дочери», «Статус: Свободен».

Сюжет фильма основан на истории жизни реального человека — Аркадия Цукера из Новокузнецка. Главную роль сыграет актёр Константин Хабенский.

Цунами в голове: встряска сознания от Аркадия Цукера на Сиб.фм

Аркадий Цукер родился с родовой травмой и диагнозом детский церебральный паралич в тяжёлой степени.

«Что меня ждало: инвалидное кресло, трудные движения, малосвязанная речь, возможно, такое же мышление, — говорил Аркадий Цукер на одной из своих конференций. — Работать я, сами понимаете, должен был не консультантом, а, в лучшем случае, крутить розетки „Алла-Белла-Валентина“ и этим довольствоваться. Но в дело вмешался мой отец. Он сказал: „У меня не может родиться больного ребёнка. Просто не может. Поскольку это мой ребёнок, он здоров. А всё, что с ним происходит — временные трудности“».

Аркадий Цукер. Фото с его страницы в соцсети «ВКонтакте»

В настоящее время Аркадий Цукер — успешный бизнес-консультант. Ему удалось справиться с недугом. И это стоило больших усилий. История Цукера уникальна — именно поэтому она легла в основу художественного фильма.

«Важно, что раньше, чем я научился говорить, я понимал, что здоров, — подчеркнул Цукер. — Утро начиналось с того, что я будил бабушку, и мы делали многочасовую зарядку. Потому что все нормальные дети — и я знал это — делают зарядку. Собираемся в гости. Однажды отец говорит: „Аркаша сегодня завязывает шнурки сам, вот этими руками“. Все ждут. Часов через шесть ботинки завязаны, ведь все здоровые дети завязывают ботинки сами. Но гости уже разошлись, так что мы остаёмся дома и ложимся спать».

Съёмки фильма ещё не начались. Константин Хабенский ждёт финальной версии сценария. Бюджет проекта оценивают в 75 млн рублей. Авторы фильма запросили у Фонда кино 30 млн рублей.

Напомним, что в начале февраля 2017 года стало известно, что американский киноактёр Киану Ривз отправится в скором времени в Сибирь, где будут проходить съёмки нового романтического триллера.

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