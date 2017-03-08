 

Китайские учёные предложили перебросить воду из Байкала в Китай

 8 марта, 19:20
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Китайские учёные предложили перебросить воду из Байкала в Китай
Фото с сайта wikimedia.org

Специалисты Института городского и сельского планирования китайского города Ланьчжоу в очередной раз заговорили о проекте отвода части пресной воды из озера Байкал в засушливые районы северо-запада Китая, узнал корреспондент Сиб.фм 8 марта из сообщения таблоида Global Times (является структурным подразделением газеты «Жэньминь жибао»).

Ланьчжоу — столица северной провинции Ганьсу (население провинции 25,5 млн человек), которая испытывает экономические ограничения из-за недостатка воды, в 2016 году там выпало всего 380 миллиметров осадков. Местные учёные предложили смягчить водный кризис за счёт строительства гигантского водопровода длиной около тысячи километров, который мог бы пройти от Байкала через Монголию в Китай. Соответствующая план-схема была опубликована на сайте Института городского и сельского планирования, однако в настоящее время удалена.

По данным китайских журналистов, о подобной схеме переброски воды ещё в 2012 году писал и Ли Луоли (Li Luoli) — замруководителя исследовательского центра «Китайский институт развития». В книге «Североазиатская экономическая зона» учёный, консультирующий правительственные структуры КНР, перечислил ряд причин, по которым подобный проект будет выгодным как для Китая, так и для России и Монголии. Так Россия могла бы стать крупным экспортёром воды, укрепив своё политическое и экономическое положение в Азии.

В заметке Global Times упоминается, что проект снабжения Китая водой из Сибири тем более актуален, что по прогнозам специалистов к 2020 году многие северные города страны, включая Пекин, могут столкнуться с острым дефицитом водных ресурсов.

Вопрос переброски воды из Сибири в Китай поднимался весной 2016 года во время визита в КНР министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. Однако тогда речь шла о предложении направить в Китай реки Алтая через территорию Казахстана. Как заявил тогда Ткачёв, «снабжение засушливых районов Китая пресной водой возможно только при соблюдении интересов РФ», и реализовывать такой проект в ближайшее время не планируется.

Напомним, в феврале 2017 года российские и монгольские власти договорились о создании рабочей группы экспертов, которая оценит воздействие на экологию озера Байкал возможного строительства гидроэлектростанции на реке Селенге, которая впадает в озеро. Проект строительства представляет серьёзную экологическую угрозу для Байкала, так как от Селенги озеро ежегодно получает до 50 % притока воды.

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