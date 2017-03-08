Людей эвакуировали из новосибирского гипермаркета «Лента»

Продавцы и покупатели были эвакуированы из новосибирского гипермаркета «Лента» из-за сработавшей пожарной сигнализации, узнал корреспондент Сиб.фм 8 марта из сообщения Новосибирской службы эвакуации АСТ-54.

Вечером 8 марта в гипермаркете «Лента», что находится на улице Большевистской, 52, эвакуировали персонал и посетителей. Очевидцы сообщили, что сработала пожарная сигнализация. На место уже прибыл пожарный расчёт.

Подписчики группы АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» шутят в комментариях по поводу тюльпанов: «Тем временем продавцы выносят последние тюльпаны на рынок».

Точная информация о возможном возгорании в здании «Ленты» выясняется.

Напомним, что 10 января 2017 года в торгово-развлекательном центре «Галерея Новосибирск» произошёл пожар в одном из магазинов. 150 человек были оперативно эвакуированы из ТРЦ. При пожаре никто не пострадал.

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