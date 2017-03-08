 

Жители Новосибирска нашли общие черты у Локтя и Трампа

 8 марта, 22:35
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Жители Новосибирска нашли общие черты у Локтя и Трампа
Анатолий Локоть. Фото с сайта vseon.com

Мэра Анатолия Локтя жители Новосибирска сравнили с новым президентом США Дональдом Трампом, указав на схожую деталь в одежде, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Комсомольской правды» 8 марта.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отвечал в прямом радиоэфире «Комсомольской правды» на вопросы жителей города.

«Кто выбирает галстуки Анатолию Локтю? И заметил ли он, что Трамп тоже предпочитает красные галстуки?» — задал вопрос один из слушателей.

Дональд Трамп. Фото с сайта pangandaranews.ga

Анатолий Локоть, судя по всему, не ожидал подобных вопросов и на всякий случай уточнил, что Дональд Трамп не является членом коммунистической партии США. На вопрос о том, кто помогает ему подбирать галстуки, Локоть так и не ответил.

«С Трампом меня пока никто не сравнивал, — сказал мэр. — Это — первая такая параллель. Неожиданно».

Как отметили в «Комсомольской правде», после окончания эфира Локоть признался, что галстуки завязывать ему помогает супруга, а кто их выбирает — умолчал.

Напомним, что в январе 2017 года новосибирская компания выпустила древесный уголь к встрече Путина и Трампа.

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