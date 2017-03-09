10 фильмов 73-го Венецианского международного кинофестиваля покажут в Новосибирске

Яркие пейзажи, любовные авантюры и темпераментные персонажи — в фильмах одного из главных фестивалей Европы, венецианской Мостры, которые покажут в Новосибирске. Что объединяет классический «Запах женщины» Дино Ризи и новую короткометражку ветерана итальянского кино Марко Беллоккьо с работами современного поколения молодых режиссёров, узнал 9 марта корреспондент Сиб.фм у программного директора «Победы» по событийному кино Анны Огородниковой.

IV фестиваль «Из Венеции в Новосибирск», представляющий десять итальянских фильмов 73-го Венецианского международного кинофестиваля (Мостра, как его называют на родине), пройдёт с 14 по 19 марта 2017 года. Традиционно эту программу показывают в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, а в этом году впервые и в Калининграде. Организаторы фестиваля: La Biennale di Venezia, Посольство Италии в Москве, Итальянский институт культуры в Москве и кинотеатр «Победа».

«Четвёртый кинофестиваль „Из Венеции в Новосибирск“, организованный в сотрудничестве с Международной венецианской Биеннале, представляет в нынешнем году целую палитру кинематографических направлений. Десять фильмов, десять путешествий в разные измерения и режиссёрские видения, отличные друг от друга. Каждая из предложенных работ есть попытка пересказать реальность, как в её мнимой объективности, так и в личной интерпретации каждого автора, реальность, в которую мы все погружены и к прочтению которой постоянно ищем ключ», — отметила директор Итальянского института культуры в Москве Ольга Страда.

Кадр из фильма «Уши»

Откроет фестиваль комедия «Эти дни» Джузеппе Пиччиони. В программу фестиваля вошли оригинальный фильм «Уши» Алессандро Аронадио и две работы из внеконкурсной программы Венецианского кинофестиваля — «Летние дни» Габриэле Муччино и «Томмазо» Кима Росси Стюарта.

«Это срез современного итальянского кино: помимо новых художественных полнометражных фильмов, будет показан документальный, причём не менее художественный, несмотря на жанр, и подборка замечательных короткометражек. Поскольку на всех фестивалях бывают ретроспективы, то из классики итальянского кино с его богатейшей историей для показана выбрана картина Дино Ризи „Запах женщины“», — рассказала корреспонденту Сиб.фм Анна Огородникова.

Кадр из фильма «Летние дни»

Режиссёры документального фильма «Удивительная спираль» — Мартина Паренти и Массимо Д’Анольфи. В сборнике итальянского короткого метра будет работа Кьяры Казелли «Молли Блум», которая средствами кино воспроизводит внутренний мир героини романа Джеймса Джойса «Улисс». Режиссёр этой короткометражки планирует визит в Новосибирск в качестве почётного гостя фестиваля.

«Общее настроение у большинства картин летнее, солнечное, несмотря на то, что в Новосибирске сейчас весна, похожая на зиму. Герои фильмов — это молодые люди, которые путешествуют, открывают мир и ищут своё место в нём. Картины наполнены динамикой, эмоциями, чувствами, красотой — всем, за что мы любим итальянское кино», — добавила Анна Огородникова.

Напомним, что недавно в новосибирском кинотеатре «Победа» прошёл девятый фестиваль немецкого кино, который открыл сценарист фильма «Гуд бай, Берлин!» Ларс Хубрих.