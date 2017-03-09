 

Арестованная в Таиланде за кормление рыб жительница Хакасии вернулась домой

 9 марта, 19:36
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Арестованная в Таиланде за кормление рыб жительница Хакасии вернулась домой
Фото с сайта publicdomainpictures.net

Жительница хакасского города Черногорска Ольга Смирнова вернулась на родину после ареста по обвинению в кормлении рыб в природоохранной зоне, узнал корреспондент Сиб.фм 9 марта из сообщения ТАСС.

53-летняя женщина, приехавшая в Таиланд на отдых, была арестована 19 февраля. В нарушении закона её обвинили сотрудники королевского департамента морских и прибрежных ресурсов. Оказалось, что сибирская туристка, находясь заповедной зоне на острове Рача-Яй в Андаманском море, кормила рыб, хотя закон Таиланда запрещает это по соображениям защиты здоровья животных.

Смирнову поместили под стражу на двое суток и отпустили до суда только после предоставления залога в 100 тыс. батов (около трёх тысяч долларов США). Заседание суда состоялось 6 марта, россиянке могло грозить наказание в виде года лишения свободы, однако она отделалась минимальным штрафом в тысячу батов.

Как сообщил заведующий консульским отделом российского посольства в Таиланде Владимир Соснов, 9 марта Смирнова уже покинула королевство и добралась до родины. Из-за судебного разбирательства она пропустила свой чартерный рейс, однако дипломатам удалось договориться с авиакомпанией, в результате чего без штрафов и доплат женщине были выданы новые билеты.

Напомним, в конце 2013 года начинающий новосибирский поэт, летевший на родину из Таиланда, был задержан в туалете пассажирского самолёта, когда раскуривал там трубку с марихуаной. Экипаж вынужден был ворваться в туалет, после того как сработали датчики дыма. Как пояснил сам 32-летний турист, наркотики он приобрёл в Таиланде и решил испытать, как они будут действовать на организм человека на высоте 10 тысяч метров.

В новосибирском аэропорту Толмачёво в багаже путешественника обнаружили банку из-под чая, в которой среди чайных листьев лежали два целлофановых пакетика с азиатской коноплёй.

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