 

Горы снега у Мочищенского шоссе в Новосибирске грозят загрязнением почвы — общественники

 9 марта, 18:15
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Горы снега у Мочищенского шоссе в Новосибирске грозят загрязнением почвы &mdash; общественники
Фотографии предоставлены пресс-службой ОНФ

Общественники забили тревогу по поводу незаконного снегоотвала возле Мочищенского шоссе в Новосибирске, который, по их мнению, может привести к подтоплению близлежащих территорий и загрязнению почвы, рассказал корреспонденту Сиб.фм активист регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Владимир Быков.

Огромные залежи снега активисты ОНФ обнаружили недалеко от Новосибирского городского аэропорта — на пересечении улиц Мочищенское шоссе и Жуковского. По информации ОНФ, сюда складируют снег, который вывозят с улиц Заельцовского и Калининского районов Новосибирска. Эта площадка попала в поле зрения общественников ещё в конце февраля.

По словам Быкова, при обильном таянии снега могут быть затоплены расположенные рядом гаражи, частная жилая застройка и автомагистрали по улице Жуковского и Мочищенскому шоссе.

«Мы лишь смогли осмотреть территорию, на которую уже вывезены десятки тысяч кубометров зимних осадков, — пояснил Владимир Быков. — Попытались узнать, чей это снегоотвал и насколько он законный. В МЧС сказали, что незаконный. Снегоотвалы должны проходить согласование у районной администрации и Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска».

Активисты ОНФ направили городским властям и в прокуратуру Центрального округа города обращения с предложением принять меры прокурорского реагирования и закрыть незаконный снегоотвал. Они намерены добиваться от муниципальных служб проведения полного комплекса противопаводковых мероприятий для предотвращения затопления прилегающих территорий.

«Снег на площадке явно загрязнён мусором, нет освещения и полноценного ограждения по всему периметру, отсутствует обваловка территории не размываемым грунтом, — рассказал о своих наблюдениях корреспонденту Сиб.фм Владимир Быков. — Кроме того, за снегоотвалом есть овраг. Стенки оврага не защищены от разрушения водой, а они должны быть закреплены. Также нужны гидрологические изыскания, которые бы определили состав почвы. Если это глина, то меньше вероятность попадания загрязнённого снега в грунтовые воды. Кроме того, неизвестно, на какой глубине находятся грунтовые воды. В принципе, использовать этот овраг как ёмкость можно, но только при определённых условиях, чтобы не было размывания грунта, иначе мы получим загрязнённую почву».

ОНФ представляет собой коалицию общественных сил, которая была создана в мае 2011 года. Лидером движения является президент РФ Владимир Путин. В основные задачи ОНФ входит контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством.

Напомним, что в январе 2017 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о том, что в городе планируется установить третью стационарную снегоплавильную станцию.

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