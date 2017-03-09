Киллер застрелил предпринимателя у входа в красноярский торговый центр

Неизвестный преступник расстрелял 38-летнего уроженца Грузии на парковке у входа в красноярский торговый центр «Взлётка Плаза», узнал корреспондент Сиб.фм 9 марта из сообщения регионального управления СКР.

Убийство было совершено 8 марта около 23:00. Мужчина, ставший жертвой киллера, в момент преступления находился в автомобиле «Лада Приора».

«Неустановленный злоумышленник произвёл несколько выстрелов в сидевшего в автомобиле мужчину, после чего с места происшествия скрылся. Потерпевший с тяжёлыми ранениями был госпитализирован в больницу, где от полученных травм скончался», — говорится в сообщении ведомства.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», в ГУ МВД по Красноярскому краю заверяют, что к расследованию привлечены лучшие оперативники. Об убитом известно, что он занимался предпринимательской деятельностью, владел в Красноярске небольшими торговыми точками.

Напомним, похожее преступление неделей ранее было совершено в Кемерове, где неизвестный киллер расстрелял местного бизнесмена в гаражном кооперативе. Выстрелы были произведены из пистолета Макарова. Погибший мужчина занимался продажей электротоваров на территории Кемерова, имел торговые площади, которые сдавал в аренду.