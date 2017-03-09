 

Красноярская лыжница завоевала два серебра на чемпионате мира

 9 марта, 13:26
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Красноярская лыжница завоевала два серебра на чемпионате мира
Фотографии с сайта чемпионата wsoc2017.ru

Лыжница Полина Фролова из Красноярска принесла в копилку сборной страны две серебряных медали на XXII чемпионате мира по спортивному ориентированию на лыжах, рассказала корреспонденту Сиб.фм сама спортсменка 9 марта.

XXII чемпионат мира по спортивному ориентированию на лыжах проходит в Красноярске с 5 по 13 марта. Это первые тестовые соревнования XXIX Всемирной зимней Универсиады, которая пройдёт в 2019 году.

8 марта на трассах Академии биатлона в рамках чемпионата мира по лыжному ориентированию завершился женский спринт, в котором приняли участие 32 спортсменки. Спортсменка краевой Академии зимних видов спорта Полина Фролова пришла к финишу второй, уступив лидерство Туве Александерссон из Швеции. Третье место заняла Салла Коскела из Финляндии. Таким образом Фролова принесла вторую серебряную медаль в копилку сборной России за время соревнований.

«В дисциплине спринт сложность заключается в том, что это очень скоростная дистация, решения по поводу выбора пути движения должны приниматься молниеносно и безошибочно, — пояснила корреспонденту Сиб.фм Полина Фролова. — Цена ошибки на спринтерской дистанции очень высока, нет возможности отыграть. Борьба была очень сложной, так как выступают сильнейшие ориентировщики мира! А сегодня (9 марта — прим. Сиб.фм) мне предстоит бежать среднюю дистанцию».

Спортсменка отметила, что погодные условия были непростыми: тепло, тающий снег «тугой для скольжения и очень тяжёлый», что немного влияет на выбор лучшего пути движения. Спортсменка поблагодарила организаторов за интересную и динамичную дистанцию.

31-летняя Полина Фролова занимается лыжными гонками с 5 класса. В 2002 году пришла в лыжное ориентирование, куда её пригласил первый тренер Владимир Алёхин. Затем совершенствовалась под руководством тренеров Александра и Валентины Близневских.

Центр соревнований расположен в красноярской Академии биатлона, которая является одним из объектов Всемирной зимней Универсиады — 2019. Дистанции проходят по северо-восточному и южному склонам Николаевской сопки, которые покрыты смешанным лесом. Высота над уровнем моря составляет 600 метров. Для проведения соревнований был выбран умеренно холмистый район с перепадом высот от 100 до 200 метров.

В настоящее время у сборной России две серебряных медали, в копилке сборной Швеции — два золота, у финнов —две бронзы.

Напомним, что 17 января 2017 года красноярская спортсменка Анна Орлова одержала победу на мировом первенстве по фрирайду Freeride World Qualifier (FWQ) 4*, прошедшем в японском городе Хакуба.

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